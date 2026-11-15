Việt Nam và Campuchia triển khai hiệu quả hợp tác quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao vai trò của Campuchia tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, tạo nền tảng kết nối sâu sắc giữa các nước Pháp ngữ tại châu Á với các châu lục khác.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, lãnh đạo cấp cao, nhân dân Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đại tướng Tea Seiha, dự cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia vào tháng 10-2026.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha.

Đại tướng Tea Seiha cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực, tiếp nhận khám chữa bệnh cho nhân dân, quân nhân Quân đội Hoàng gia Campuchia. Campuchia sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về việc bảo vệ và phát huy các Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia, cũng như các công trình có ý nghĩa lịch sử giữa Quân đội hai nước; tiếp tục phối hợp trong công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Quang cảnh hội kiến.

Hai Bộ trưởng thống nhất chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trên cơ sở kế hoạch hợp tác năm 2027 đã được hai Bộ trưởng ký kết. Trong đó, coi trọng các hoạt động, nội dung hợp tác thực chất, tạo điểm nhấn trong “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027” hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; đề nghị các cơ quan, đơn vị Quân đội hai nước phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong hợp tác, quản lý biên giới, tăng cường kết nối hạ tầng kinh tế, thông quan cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại giao thương.

Hai Bộ trưởng cho rằng, Hội chợ Kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam - Campuchia năm 2026 được tổ chức tháng 10 vừa qua đã mang lại cơ hội cho hai bên thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tổ chức vào tháng 12 tại Hà Nội và doanh nghiệp quốc phòng Campuchia tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm.