Việt Nam và Campuchia trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác giáo dục

Tiếp đoàn có Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng và đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Quốc vụ khanh và đoàn công tác, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Campuchia có truyền thống tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo Thứ trưởng, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác như trao đổi học bổng, đào tạo dài hạn, ngắn hạn; trao đổi các đoàn công tác nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo.

Đại diện Bộ GD&ĐT Việt Nam tiếp đoàn công tác.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng trao đổi tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cũng đề cập đến dự án thành lập Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Tổng hợp Hoàng gia Phnôm Pênh và Chương trình hỗ trợ cộng đồng người Khmer gốc Việt tại Campuchia. Tại Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia được tổ chức tại Siêm Riệp vừa qua, các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tiếp tục được đánh giá, ghi nhận.

Phát biểu tại buổi làm việc, Quốc vụ khanh Chuon Chivann đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của Chính phủ và Bộ GD&ĐT Việt Nam đối với Campuchia, trong đó có việc cấp học bổng hằng năm cho sinh viên Campuchia sang học tập tại Việt Nam.

Theo Quốc vụ khanh, những kết quả mà Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp, hỗ trợ và hợp tác của phía Việt Nam.

Ông thay mặt Chính phủ và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia cảm ơn sự hỗ trợ dành cho sinh viên, học viên và người dân Campuchia.

Đoàn công tác Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia.

Ngài Chuon Chivin - Quốc Vụ khanh Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia.

Ngài Chey Sarin, Phó Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia.

Quốc vụ khanh Chuon Chivann cho biết, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đang triển khai các nội dung hợp tác theo những biên bản ghi nhớ và kết quả cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp tổ chức ngày 9/12/2025 tại Xiêm Riệp.

Hai Bộ cũng đang phối hợp, trao đổi về các hiệp định và biên bản ghi nhớ nhằm triển khai hợp tác trong giai đoạn 2026-2030. Các nội dung được quan tâm gồm đào tạo sinh viên, trao đổi sinh viên, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm học tập và kinh nghiệm tổ chức các lớp học, qua đó tăng cường hiểu biết về giáo dục của hai nước.

Tại buổi làm việc, ngài Chey Sarin, Phó Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, nêu các nhóm nội dung đoàn mong muốn trao đổi, gồm chương trình giáo dục phổ thông, thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Phía Campuchia cũng mong muốn tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam về xây dựng các quy định liên quan đến bảo đảm chất lượng giáo dục, công tác thanh tra giáo dục và tập huấn giáo viên.

Các nội dung này được phía Việt Nam trao đổi trên tinh thần chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, phù hợp với nhu cầu hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, hằng năm Bộ GD&ĐT tiếp nhận 120 lưu học sinh Campuchia theo diện học bổng Hiệp định sang học đại học, sau đại học tại Việt Nam.

Hiện có khoảng 2.500 lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam, trong đó 509 người thuộc diện học bổng Hiệp định. Kết quả học tập được các cơ sở giáo dục và đào tạo Việt Nam đánh giá tương đối tốt; 98% lưu học sinh tốt nghiệp, hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định.

Theo thỏa thuận giữa hai nước, hằng năm Campuchia cấp 35 suất học bổng cho Việt Nam, gồm 15 suất dài hạn bậc đại học và sau đại học và 20 suất ngắn hạn học tiếng Khmer trong thời gian 2 năm.

Các du học sinh Việt Nam tại Campuchia chấp hành tốt quy định, quy chế và pháp luật của nước sở tại, thực hiện nghiêm túc việc học tập, không nợ môn, không tự ý bỏ học. Toàn bộ sinh viên năm thứ tư bậc đại học và học viên bồi dưỡng tiếng Khmer đã hoàn thành chương trình đúng thời hạn; 100% được xếp loại học tập khá và giỏi.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng và Quốc vụ khanh Chuon Chivann trao quà lưu niệm.

Cùng với hoạt động đào tạo, hai bên đang triển khai một số chương trình, dự án hợp tác khác.

Đối với Dự án thành lập Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Tổng hợp Hoàng gia Phnom Penh, Chính phủ giao Đại học Quốc gia TPHCM làm chủ đầu tư, phối hợp với phía Campuchia triển khai. Theo báo cáo của Đại học Quốc gia TPHCM, dự án đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo thẩm định, phê duyệt.

Với chương trình hỗ trợ cộng đồng người Khmer gốc Việt tại Campuchia, từ năm 2022 đến nay, Bộ GD&ĐT đã trao 5 học bổng Hiệp định và huy động các trường đại học khu vực phía Nam cấp học bổng cho sinh viên là con em người gốc Việt tại Campuchia sang học đại học tại Việt Nam.

Năm học 2023-2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT đã hỗ trợ 4.000 bộ sách giáo khoa tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5, cùng một số đồ dùng học tập cho học sinh Hội người Khmer - Việt Nam tại Campuchia, với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.