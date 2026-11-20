Ngày 19/11, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác tài nguyên nước Mekong - Lan Thương lần thứ hai và Phiên họp Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 33 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng tiếp xã giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia Thor Chetha.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, hợp tác nguồn nước có ý nghĩa thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống và sản xuất của người dân hai nước. Dòng chảy từ các sông Sê San, Srêpốk ở Tây Nguyên sang Campuchia và dòng chính sông Mekong từ Campuchia về đồng bằng sông Cửu Long đặt ra yêu cầu tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp điều hành công trình và ứng phó với lũ, hạn hán.

Đánh giá cao sự phối hợp của Campuchia trong khuôn khổ Ủy hội sông Mekong quốc tế, Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn trong theo dõi, quản lý và sử dụng nguồn nước.

Tại cuộc làm việc, hai Bộ trưởng trao đổi về quản lý tài nguyên nước mặt, trong đó chú trọng duy trì phối hợp quan trắc, theo dõi lũ, hạn. Trên lưu vực sông Sê San và Srêpốk, Ủy ban sông Mekong Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan thường xuyên thông báo cho Campuchia về tình hình xả nước của các công trình thủy điện.

Hai Bộ trưởng đề nghị duy trì cơ chế thông báo, tăng cường chia sẻ số liệu về mực nước, lưu lượng và chất lượng nước, nhất là khi xuất hiện nguy cơ lũ hoặc hạn hán kéo dài, nhằm giúp các cơ quan chuyên môn kịp thời cập nhật dự báo và cảnh báo đến địa phương.

Đối với nước dưới đất, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề cập Dự án “Tăng cường tính bền vững của tầng chứa nước xuyên biên giới Campuchia - đồng bằng sông Cửu Long” do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ. Hai bên cần tiếp tục trao đổi phương pháp quan trắc, quản lý khai thác, bảo vệ nguồn nước và đối chiếu số liệu tại các khu vực có chung tầng chứa nước.

Về cơ chế phối hợp, hai Bộ trưởng đề nghị hai Ủy ban sông Mekong làm đầu mối trao đổi, rà soát các kênh chia sẻ dữ liệu, xác định rõ thông tin trao đổi định kỳ và thông tin cần thông báo khi có diễn biến bất thường. Đồng thời mong muốn các cơ quan chuyên môn hai nước duy trì liên hệ, tiếp tục phối hợp theo dõi dòng chảy, ứng phó với lũ, hạn hán và bảo vệ hệ sinh thái lưu vực sông Mekong.