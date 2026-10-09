Việt Nam và Campuchia ký kết hiệp định hợp tác giáo dục giai đoạn 2026-2030

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và Bộ trưởng Hang Chuon Naron trao văn kiện Hiệp định hợp tác giáo dục giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 9/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron đã ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về hợp tác giáo dục giai đoạn 2026-2030.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Theo đó, hai bên tiếp tục dành sự ưu tiên cho hợp tác đào tạo nguồn nhân lực thông qua việc trao đổi học bổng, tiếp nhận lưu học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước học tập tại các cơ sở giáo dục của nhau.

Trong giai đoạn 2026-2030, Chính phủ Việt Nam cấp 150 suất học bổng mỗi năm cho công dân Campuchia sang học tập tại Việt Nam ở trình độ đại học và sau đại học. Chính phủ Campuchia cấp 35 suất học bổng mỗi năm cho công dân Việt Nam sang học tập tại Campuchia ở trình độ đại học và sau đại học, trong đó có thời gian đào tạo tiếng Khmer theo quy định của hiệp định.

Hai bên cũng thống nhất các quy định về tuyển chọn, tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh; chế độ học bổng, điều kiện học tập và các chính sách hỗ trợ nhằm bảo đảm việc triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác.

Việc tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình học bổng Chính phủ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn tạo cơ hội để thế hệ trẻ hai nước tăng cường hiểu biết về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống của nhau, qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Cũng theo hiệp định, bên cạnh hợp tác đào tạo lưu học sinh, hai bên tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý giáo dục và tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục của hai nước.

Hai bên khuyến khích triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, thanh niên và thể thao; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh và sinh viên hai nước.

Các hoạt động hợp tác sẽ được triển khai trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, điều kiện và khả năng của mỗi Bên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với các quy định của Hiệp định.

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ký kết hiệp định hợp tác giáo dục giai đoạn 2026-2030 đánh dấu bước tiếp nối quan trọng trong quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Campuchia, tạo cơ sở để hai bên duy trì những kết quả đã đạt được đồng thời mở rộng các hoạt động hợp tác trong những năm tới.

Hiệp định cũng thể hiện quyết tâm của hai Chính phủ trong việc tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Trên cơ sở hiệp định được ký kết, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai các nội dung hợp tác, hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của hợp tác giáo dục song phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển và thịnh vượng chung của hai nước./.