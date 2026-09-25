Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, giao lưu thanh niên

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hun Many đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi từ các lãnh đạo cấp cao Campuchia tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ông Hun Many cũng gửi lời chúc mừng thành công của cuộc hội đàm giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Bí thư Thứ nhất Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia. Ảnh: Quang Vinh

Trên cơ sở Bản ghi nhớ giai đoạn 2022 - 2027 và phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp thông qua các hoạt động giao lưu thanh niên, sinh viên, hội thảo bàn tròn và trao đổi văn hóa. Ông Hun Many khẳng định Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia sẽ tiếp tục học tập, tiếp thu huấn thị của lãnh đạo hai nước để cùng vun đắp mối quan hệ song phương.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai tổ chức thanh niên, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, giữ gìn truyền thống mà thế hệ cha ông đã dày công vun đắp. Bà cũng đề nghị hai bên chủ động phối hợp, đề xuất các sáng kiến chung tại các diễn đàn thanh niên khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2027) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị thanh niên hai nước xây dựng các hoạt động kỷ niệm thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền lịch sử, giao lưu văn hóa và nhân dân để truyền tải thông điệp về mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc.

Dịp này, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Phó Thủ tướng Hun Many tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia có cuộc sống ổn định lâu dài, hòa nhập và đóng góp tích cực cho nước sở tại.

Chia sẻ về tình hình trong nước, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 8,18%, kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn được giữ vững, lạm phát được kiểm soát và đời sống nhân dân tiếp tục nâng cao.

Bà Hoài cũng thông tin về quyết tâm cải cách hệ thống chính trị tại Việt Nam thông qua việc sáp nhập, hợp nhất các bộ, ban, ngành Trung ương có chức năng tương đồng, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp hướng về cơ sở. Sau một năm thực hiện và tổng kết, bộ máy từ Trung ương đến địa phương đã vận hành tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân cùng doanh nghiệp.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần củng cố sự tin cậy, gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển bền chặt.