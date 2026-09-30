Việt Nam và Bulgaria thúc đẩy hợp tác nông nghiệp theo hướng thực chất

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, vừa qua, tại Sofia, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Bulgaria Plamen Abrovski, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, góp phần cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tại cuộc làm việc, phía Bulgaria đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong thương mại nông sản, nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Bulgaria bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp bền vững, quản lý và phát triển rừng, phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), cũng như trong trồng trọt, chăn nuôi và chọn tạo giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phía Bulgaria nhấn mạnh thế mạnh về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, đồng thời mong muốn tăng cường trao đổi chuyên gia, nghiên cứu sinh và sinh viên giữa các viện nghiên cứu, trường đại học hai nước.

Về phía Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh cần chuyển nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và khuôn khổ đối tác chiến lược thành các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực. Đại sứ đề xuất tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, tập trung tìm hiểu nhu cầu hợp tác trong các lĩnh vực như giống cây trồng, công nghệ sau thu hoạch, chăn nuôi, thú y, thủy sản bền vững, lâm nghiệp, nông nghiệp xanh và ứng dụng công nghệ số.

Đại sứ đề nghị trước mắt tổ chức các cuộc kết nối trực tuyến giữa doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu để xác định đối tác, nhu cầu hợp tác cụ thể, làm cơ sở cho các chuyến khảo sát và trao đổi trực tiếp. Đại sứ cũng đề nghị phía Bulgaria giới thiệu những viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia có thế mạnh phù hợp với nhu cầu của Việt Nam.

Hai bên trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác trong kiểm dịch động, thực vật, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các nhóm nông sản, qua đó, góp phần tạo thuận lợi cho thương mại giữa hai nước.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt đề xuất tăng cường trao đổi chuyên gia, nghiên cứu sinh, tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn và khảo sát thực tế.

Đại sứ cũng nêu khả năng tìm kiếm các chương trình, nguồn lực phù hợp của Liên minh châu Âu và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ nông nghiệp.

Bên cạnh hợp tác ở cấp bộ, ngành và cơ sở nghiên cứu, Đại sứ đề nghị Bulgaria giới thiệu các địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến và công nghệ nông nghiệp để kết nối với những địa phương phù hợp của Việt Nam. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, các đối tác có thể nghiên cứu mô hình hợp tác thí điểm gắn với doanh nghiệp hoặc viện nghiên cứu cụ thể.

Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria đồng thời đề nghị thúc đẩy các chuyến thăm và làm việc cấp bộ, tạo điều kiện để cơ quan, doanh nghiệp và địa phương hai nước trao đổi trực tiếp, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Cuộc làm việc góp phần xác định thêm những hướng hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Bulgaria trong quá trình cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược. Việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối khoa học-công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy thương mại nông sản được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới./.