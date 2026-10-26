Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết với tầm nhìn chung và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác hai nước bước vào một thời kỳ mới phát triển sâu rộng hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và Kế hoạch hành động về tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam-Ba Lan giai đoạn 2026-2030.

Hai bên thống nhất tăng cường tin cậy chính trị với việc duy trì trao đổi, tiếp xúc các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương và giao lưu nhân dân; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế nhằm tạo khuôn khổ trao đổi, phối hợp thường xuyên, kịp thời rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả hội đàm. Ảnh: TRỌNG HẢI

Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ thúc đẩy thực thi hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030; nhất trí tăng cường hợp tác, phát huy vai trò của khuôn khổ đối tác chiến lược ASEAN-EU nhằm thúc đẩy lợi ích chung, góp phần tăng cường tự chủ chiến lược của mỗi nước, bảo đảm chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Hai bên thống nhất xác định Ba Lan là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung và Đông Âu; nỗ lực để Việt Nam trở thành cửa ngõ quan trọng, là điểm đến và là nền tảng để các doanh nghiệp Ba Lan cùng các nước EU tiếp cận thị trường ASEAN đầy năng động. Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, công nghệ vũ trụ, dược phẩm, các dự án phát triển hạ tầng chiến lược, chuyển đổi xanh, môi trường... gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững.

Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng-an ninh; nâng tầm hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong khuôn khổ đối tác chiến lược; khẳng định đưa hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa-du lịch, lao động, giao lưu nhân dân trở thành nền tảng bền vững cho hợp tác song phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác đa phương, cùng hỗ trợ nhau phát huy vai trò, vị thế quốc tế của mỗi nước; chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới đa cực, dựa trên luật pháp quốc tế, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc; nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải; ủng hộ giải quyết tất cả các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Về phần mình, Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là minh chứng cho sự tin cậy chính trị và nền tảng hợp tác vững chắc giữa hai nước, đồng thời mở ra những cơ hội mới để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thủ tướng Donald Tusk khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Ba Lan tại châu Á; bày tỏ tin tưởng hai nước có thể tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ trên cơ sở lịch sử hợp tác lâu đời, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và những kết quả tích cực đã đạt được trong những năm qua.