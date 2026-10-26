Việt Nam và Ba Lan chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN

Sáng 26/10, tại trụ sở Chính phủ, ngay sau khi kết thúc thành công cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong không khí chân thành, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng cùng Thủ tướng Ba Lan đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao trên nhiều phương diện.

Đặc biệt, với tầm nhìn chung và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác hai nước bước vào một thời kỳ mới phát triển sâu rộng hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và Kế hoạch hành động về tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam - Ba Lan giai đoạn 2026 - 2030; chứng kiến trao 2 văn kiện gồm thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đại học, du lịch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại gặp gỡ báo chí hai nước. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác đa phương, cùng hỗ trợ nhau phát huy vai trò, vị thế quốc tế của mỗi nước; chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới đa cực, dựa trên luật pháp quốc tế, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc; nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải.

Đồng thời, ủng hộ giải quyết tất cả các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai Chính phủ, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước, Thủ tướng tin tưởng rằng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ba Lan sẽ góp phần mang lại sự phồn vinh cho hai dân tộc và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí hai nước. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược là minh chứng cho sự tin cậy chính trị và nền tảng hợp tác vững chắc giữa hai nước, đồng thời mở ra những cơ hội mới để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng Donald Tusk khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Ba Lan tại châu Á; bày tỏ tin tưởng hai nước có thể tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ trên cơ sở lịch sử hợp tác lâu đời, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và những kết quả tích cực đã đạt được trong những năm qua.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh, hai bên cần chuyển những thành quả trong quan hệ chính trị, ngoại giao thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước; cho biết hai bên đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động tại thị trường của nhau; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ những khó khăn, rào cản đối với doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam – Ba Lan lên Đối tác Chiến lược. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Ba Lan cũng bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ tăng cường kết nối, trong đó có việc thúc đẩy các đường bay trực tiếp, qua đó tạo thuận lợi cho du lịch, giao thương và giao lưu giữa người dân hai nước. Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được du khách Ba Lan quan tâm, trong khi thị trường Ba Lan cũng mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng Ba Lan khẳng định Ba Lan ủng hộ hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác đa phương, đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm và các cuộc tiếp xúc lần này sẽ tạo nền tảng vững chắc để quan hệ Việt Nam – Ba Lan tiếp tục phát triển, đưa quan hệ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.