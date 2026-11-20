Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngày 20/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đang thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng Tổng thống Ilham Aliyev, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những thành tựu phát triển và vị thế ngày càng nâng cao của Azerbaijan; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổng thống Ilham Aliyev ủng hộ hai bên tiếp nối truyền thống hợp tác tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều thập kỷ qua - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ hai nước đang tích cực triển khai các thỏa thuận đạt được, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan tháng 5/2025.

Tổng thống Ilham Aliyev bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Azerbaijan tại Đông Nam Á.

Tổng thống mong muốn mở rộng hợp tác song phương tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và giao lưu nhân dân.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí xác định năng lượng, dầu khí là lĩnh vực có thế mạnh vượt trội và nhiều tiềm năng hợp tác, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ hai nước cần tạo điều kiện để doanh nghiệp dầu khí triển khai các dự án cụ thể tại mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổng thống Ilham Aliyev ủng hộ việc tiếp nối truyền thống hợp tác dầu khí hiệu quả trong nhiều thập kỷ qua; thúc đẩy các dự án mới có tính khả thi trong thăm dò, khai thác, chế biến và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò điều phối của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Tổng thống Ilham Aliyev khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Azerbaijan tại khu vực Đông Nam Á - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hai bên cũng thống nhất tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; đẩy mạnh hợp tác về kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật nhằm hỗ trợ thương mại song phương.

Một nội dung đáng chú ý tại cuộc hội kiến là hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối vận tải đường sắt liên tuyến giữa Việt Nam và Azerbaijan qua Trung Á và hành lang vận tải, logistics xuyên biển Caspi.

Việc tăng cường kết nối được kỳ vọng góp phần mở rộng trao đổi thương mại, liên kết khu vực và khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời thống nhất thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương; tăng cường quảng bá văn hóa, tạo điều kiện kết nối hàng không thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Về chính trị, ngoại giao, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Azerbaijan vào năm 2027.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết và Diễn đàn Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin tại châu Á (CICA).

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời thăm hỏi và lời mời Thủ tướng Azerbaijan Ali Asadov thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.