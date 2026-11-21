Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.Ảnh: chinhphu.vn/

Tuyên bố chung nhắc lại dấu mốc lịch sử của việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Azerbaijan của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 7- 8.5. 2025, hai bên bày tỏ hài lòng trước việc triển khai toàn diện quan hệ Đối tác Chiến lược.

Hai bên nhất trí duy trì và thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, kể cả ở cấp cao nhất, tăng cường trao đổi và tiếp xúc ở tất cả các cấp, đồng thời nghiên cứu khả năng thiết lập các cơ chế hợp tác mới giữa các cơ quan có thẩm quyền của hai Nhà nước.

Hai bên cam kết tăng cường đối thoại chính trị và tổ chức tham vấn chính trị thường xuyên giữa hai Bộ Ngoại giao để trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan Mới cầm quyền, cũng như mở rộng hợp tác nghị viện nhằm phát huy vai trò của hai cơ quan lập pháp trong việc triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược.

Tuyên bố chung khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng, nông nghiệp và giao thông vận tải; Hợp tác quốc phòng và an ninh; Hợp tác tại các khuôn khổ đa phương.

Về hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, Tuyên bố chung khẳng định, hai bên nhất trí khuyến khích các cơ quan hàng không và các hãng hàng không đẩy nhanh việc mở các chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Azerbaijan nhằm thúc đẩy du lịch, kim ngạch thương mại và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả hợp tác giáo dục, xem xét cấp học bổng song phương cho sinh viên, tiến hành các dự án nghiên cứu chung và thiết lập các cơ chế trao đổi thường xuyên giữa giảng viên, sinh viên và nhà nghiên cứu.

Hai bên nhất trí thúc đẩy giao lưu văn hóa và lịch sử, bao gồm việc tổ chức hoạt động Ngày Văn hóa trên lãnh thổ của nhau, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật và du lịch, và khuyến khích ký kết các văn kiện mới về thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các tỉnh và thành phố của cả hai nước.

Trước đó, tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác giáo dục – đào tạo và văn hóa, du lịch nhằm đưa người dân đến gần nhau hơn, đặc biệt là thông qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật;

Cũng trong dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước.