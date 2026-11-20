Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Ilham Aliyev và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Azerbaijan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Azerbaijan đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ilham Aliyev trong xây dựng và phát triển đất nước, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Azerbaijan tại khu vực và trên thế giới.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng thống Ilham Aliyev bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam sau hơn 10 năm, đặc biệt ấn tượng trước các thành tựu to lớn về kinh tế-xã hội của Việt Nam; nhấn mạnh truyền thống lịch sử và hợp tác quý báu giữa hai nước trong quá khứ, đặc biệt là quan hệ tốt đẹp và tin cậy giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước. Tổng thống khẳng định sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác to lớn cả trên bình diện song phương và đa phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev tại sảnh Trụ sở Chính phủ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, khẳng định Chính phủ hai nước đã tích cực triển khai các thỏa thuận đạt được, nhất là trong chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Azerbaijan tháng 5/2025.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng thống Ilham Aliyev khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Azerbaijan tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn phát triển hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực tương xứng với quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược đã được thiết lập; nhấn mạnh Azerbaijan sẵn sàng tạo các điều kiện thuận lợi để hai bên không ngừng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại, đầu tư, năng lượng-dầu khí, giao lưu nhân dân.

Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev phát biểu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về hợp tác chính trị-ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhấn mạnh ý nghĩa của việc kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2027 và nhất trí cần phối hợp tổ chức các hoạt động phong phú nhân sự kiện này. Hai bên cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế thời gian qua, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Diễn đàn Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin tại châu Á (CICA)…

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hai bên nhất trí cho rằng năng lượng-dầu khí là thế mạnh vượt trội và có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Chính phủ hai nước cần tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp dầu khí hai bên tích cực triển khai các dự án cụ thể tại mỗi nước. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Tổng thống Ilham Aliyev ủng hộ hai bên tiếp nối truyền thống hợp tác tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều thập kỷ qua, thúc đẩy các dự án hợp tác mới có tính khả thi trong thăm dò, khai thác và chế biến cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực dầu khí.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự cuộc hội kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, hai bên nhấn mạnh tăng cường hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò điều phối của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả, toàn diện trong các lĩnh vực cùng quan tâm như công nghiệp, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo…; đẩy mạnh thông tin, xúc tiến thương mại, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của mỗi bên xúc tiến đầu tư; tăng cường hợp tác trong việc xây dựng mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, động vật… nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh tế-thương mại song phương.

Tổng thống Ilham Aliyev cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Azerbaijan tham dự cuộc hội kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối vận tải đường sắt liên tuyến giữa Việt Nam và Azerbaijan qua Trung Á và hành lang vận tải, logistics xuyên biển Caspi nhằm góp phần tăng cường trao đổi thương mại, liên kết khu vực và khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác, qua đó mang lại lợi ích cụ thể cho cả hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev thống nhất cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng phát triển hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương và sẽ tiếp tục có các biện pháp thúc đẩy quảng bá văn hóa, tạo điều kiện kết nối giao thông hàng không thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời Thủ tướng Azerbaijan Ali Asadov thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.