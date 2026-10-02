Việt Nam và Australia tổ chức Đối thoại biển lần thứ bảy. (Nguồn: UBBGQG)

Đoàn liên ngành Việt Nam do ông Trần Trường Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn. Đoàn liên ngành Australia do bà Lindsay Buckingham, Phó Vụ trưởng Vụ Chiến lược và Phát triển Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia làm Trưởng đoàn.

Trong bầu không khí tin cậy, thẳng thắn và hợp tác, hai bên trao đổi sâu rộng, thực chất về tình hình khu vực và quốc tế, tình hình Biển Đông, các vấn đề an ninh biển, luật biển và quản trị đại dương mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Hai bên cũng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ về các vấn đề biển tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai bên kiểm điểm kết quả hợp tác biển kể từ Đối thoại lần thứ sáu (ngày 16/10/2025), đồng thời trao đổi về phương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác biển thời gian tới. Hai bên tái khẳng định hợp tác biển là mặt hợp tác quan trọng mang tầm chiến lược, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, góp phần củng cố, làm sâu sắc và cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: UBBGQG)

Trước đó, ngày 30/9, tại Canberra đã diễn ra Đối thoại biển kênh 1.5, với sự tham gia của học giả Học viện Ngoại giao Việt Nam và một số cơ sở nghiên cứu của Australia, cùng đại diện các cơ quan chức năng hai nước. Các đại biểu thảo luận về cục diện chiến lược và ổn định khu vực, quản trị biển và vai trò của luật pháp quốc tế. Kết quả Đối thoại kênh 1.5 đã được báo cáo tại Đối thoại kênh 1, cung cấp thêm cơ sở và ý tưởng cho hợp tác biển giữa hai nước.

Nhân dịp Đối thoại, bà Michelle Chan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã tiếp thân mật Đoàn liên ngành Việt Nam. Thứ trưởng Michelle Chan nhấn mạnh, lĩnh vực biển giữ vị trí trung tâm đối với an ninh và thịnh vượng chung của hai nước; Australia mong muốn tiếp tục phối hợp với Việt Nam vì các đại dương an ninh, bền vững, có khả năng chống chịu và đề cao UNCLOS.

Phó Chủ nhiệm Trần Trường Thủy chia sẻ, Australia và Việt Nam có nhiều lợi ích và quan điểm tương đồng trong vấn đề biển, đánh giá cao kết quả Đối thoại và mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác biển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trong thời gian ở Australia, Đoàn liên ngành Việt Nam cũng đã thăm và làm việc với một số cơ quan, đơn vị chức năng và viện nghiên cứu của Australia.

(theo Ủy ban Biên giới quốc gia)