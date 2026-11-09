Việt Nam và Australia thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Hugh Jeffrey, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Hugh Jeffrey, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia phụ trách Chiến lược, Chính sách và Hợp tác Quốc tế, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 9.

Tại Đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định Việt Nam luôn kiên định lập trường giải quyết các bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Việt Nam ủng hộ việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Australia đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024.

Đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết hai bên đã triển khai hiệu quả nhiều lĩnh vực hợp tác như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, giữa các quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, quân y, cứu hộ, cứu nạn…

Quang cảnh đối thoại. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Australia đã lần thứ 8 liên tiếp hỗ trợ Việt Nam vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 sang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và hai Bộ Quốc phòng, được thể hiện trong Tuyên bố chung làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Austrlia và Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước được cập nhật, ký kết vào tháng 8/2026.

Hai bên cần tập trung thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn; tăng cường hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác giữa các quân, binh chủng, quân y và quản lý biên giới.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng đề nghị hai bên nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời phát huy tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn quốc phòng, an ninh khu vực và quốc tế, đặc biệt là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được các suất học bổng của Bộ Quốc phòng Australia ở nhiều cấp độ đào tạo khác nhau, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận học viên quân sự Australia sang học tiếng Việt và tham dự Khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

ông Hugh Jeffrey, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia tại Đối thoại. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn Tư lệnh Lục quân Australia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10-13/12/2026.

Ông Hugh Jeffrey, Phó tổng thư ký Quốc phòng Australia, phụ trách chiến lược, chính sách và hợp tác quốc tế khẳng định dịp này là cơ hội làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước.

Thời gian tới hai bên phối hợp triển khai tiếp các nội dung thống nhất, đồng thời nghiên cứu mở rộng nội dung mới theo nhu cầu, lợi ích mỗi bên, trong đó tập trung vào an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn...

Phía Australia cam kết thúc đẩy hợp tác chia sẻ thông tin, tài liệu liên quan và hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực giám định AND hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh, đóng góp cho "Chiến dịch 500 ngày đêm."

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ông Hugh Jeffrey đã ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9./.