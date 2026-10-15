Dự và ký kết Thỏa thuận có ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan của hai bên.

Việt Nam và Australia ký kết Thỏa thuận bổ sung triển khai Dự án Aus4Growth lĩnh vực Năng lượng

Lễ ký kết là dấu mốc quan trọng trong việc cụ thể hóa các cam kết hợp tác về năng lượng và chuyển dịch xanh thuộc khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia được thiết lập vào tháng 3 năm 2024.

Dự án Aus4Growth lĩnh vực Năng lượng được Chính phủ Australia tài trợ thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), với tổng vốn ODA không hoàn lại dự kiến lên tới 18,3 triệu đô la Australia, triển khai trong giai đoạn 2026-2031. Dự án hướng tới hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng sạch, bền vững và vận hành theo cơ chế thị trường, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, cung cấp điện tin cậy với chi phí hợp lý và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Dự án tập trung vào 03 lĩnh vực hợp tác chính: (i) thúc đẩy phát triển ngành năng lượng bền vững và phát thải carbon thấp, trong đó có thị trường điện cạnh tranh và năng lượng tái tạo; (ii) tăng cường phát triển, quản lý và vận hành hệ thống điện hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số; (iii) phát triển hệ sinh thái ngành điện, nâng cao năng lực và tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các bên liên quan.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, Dự án Aus4Growth lĩnh vực Năng lượng không chỉ có ý nghĩa về nguồn lực hỗ trợ mà còn tạo cơ hội tăng cường trao đổi tri thức, kinh nghiệm quốc tế và các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh, hiện đại hóa hệ thống điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá cao sự hỗ trợ và đồng hành của Chính phủ Australia đối với quá trình phát triển ngành năng lượng Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh, Dự án không chỉ có ý nghĩa về nguồn lực hỗ trợ mà còn tạo cơ hội tăng cường trao đổi tri thức, kinh nghiệm quốc tế và các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh, hiện đại hóa hệ thống điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Về phía Australia, bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam nhấn mạnh, việc ký kết Thỏa thuận bổ sung và chính thức triển khai dự án là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác năng lượng, chuyển hóa các ưu tiên trong khung Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước thành các hoạt động thiết thực với các kết quả cụ thể. Bà cũng khẳng định sự đồng hành của Australia trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam thông qua hỗ trợ phát triển thị trường điện, phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy hiện đại hóa lưới điện và hệ thống điện, tăng cường năng lực cho ngành điện, qua đó góp phần xây dựng hệ thống năng lượng an toàn, tin cậy, bền vững và có khả năng chống chịu cao hơn, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế bền vững và bao trùm của Việt Nam.

Bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam khẳng định sự đồng hành của Australia trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam thông qua hỗ trợ phát triển thị trường điện, phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy hiện đại hóa lưới điện và hệ thống điện, tăng cường năng lực cho ngành điện

Bộ Công Thương đã giao Cục Điện lực làm Chủ dự án, chịu trách nhiệm chuẩn bị bộ máy và cơ chế quản lý để phối hợp với DFAT, Đại sứ quán Australia và các đối tác.

Ngay sau lễ ký kết, các bên sẽ phối hợp khởi động và triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật theo những ưu tiên và nhu cầu thực tế của ngành điện Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết:

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài phát biểu tại Lễ ký kết

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam Renee Deschamps phát biểu tại Lễ ký kết

Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cập nhật tình hình triển khai lĩnh vực Năng lượng thuộc Dự án Aus4Growth