Việt Nam và Australia ký kết Thỏa thuận bổ sung triển khai dự án Aus4Growth lĩnh vực năng lượng

Dự và ký kết Thỏa thuận có Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trương Thanh Hoài và bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan của hai bên.

Lễ ký kết là dấu mốc quan trọng trong việc cụ thể hóa các cam kết hợp tác về năng lượng và chuyển dịch xanh thuộc khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia, được thiết lập vào tháng 3/2024.

Quang cảnh sự kiện.

Dự án Aus4Growth lĩnh vực năng lượng được Chính phủ Australia tài trợ thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), với tổng vốn ODA không hoàn lại dự kiến lên tới 18,3 triệu đô la Australia, triển khai trong giai đoạn 2026-2031. Dự án hướng tới hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng sạch, bền vững, vận hành theo cơ chế thị trường, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, cung cấp điện tin cậy với chi phí hợp lý và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Dự án tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác chính: (i) thúc đẩy phát triển ngành năng lượng bền vững và phát thải carbon thấp, trong đó có thị trường điện cạnh tranh và năng lượng tái tạo; (ii) tăng cường phát triển, quản lý và vận hành hệ thống điện hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số; (iii) phát triển hệ sinh thái ngành điện, nâng cao năng lực và tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các bên liên quan.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá cao sự hỗ trợ và đồng hành của Chính phủ Australia đối với quá trình phát triển ngành năng lượng Việt Nam.

Thứ trưởng nhấn mạnh, dự án không chỉ có ý nghĩa về nguồn lực hỗ trợ mà còn tạo cơ hội tăng cường trao đổi tri thức, kinh nghiệm quốc tế và các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh, hiện đại hóa hệ thống điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Lễ ký kết Thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia về dự án “Chương trình Đối tác Việt Nam - Australia về tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực năng lượng (Aus4Growth lĩnh vực năng lượng).

Về phía Australia, bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam nhấn mạnh, việc ký kết Thỏa thuận bổ sung và việc chính thức triển khai dự án là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác năng lượng, chuyển hóa các ưu tiên trong khung Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước thành các hoạt động thiết thực với các kết quả cụ thể.

Bà cũng khẳng định sự đồng hành của Australia trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam thông qua hỗ trợ phát triển thị trường điện, phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy hiện đại hóa lưới điện và hệ thống điện, tăng cường năng lực cho ngành điện, qua đó góp phần xây dựng hệ thống năng lượng an toàn, tin cậy, bền vững và có khả năng chống chịu cao hơn, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế bền vững và bao trùm của Việt Nam.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Bộ Công Thương đã giao Cục Điện lực làm Chủ dự án, chịu trách nhiệm chuẩn bị bộ máy, cơ chế quản lý để phối hợp với DFAT, Đại sứ quán Australia và các đối tác. Ngay sau lễ ký kết, các bên sẽ phối hợp khởi động, triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật theo những ưu tiên và nhu cầu thực tế của ngành điện Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.