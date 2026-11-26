Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam-Australia lần thứ năm. (Ảnh: BTC)

Chiều 26/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam-Australia lần thứ năm.

Đây là cơ chế đối thoại cấp cao trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tại hội nghị, hai bên đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia (EEES) trên cơ sở báo cáo của các nhóm công tác về thương mại, đầu tư và Đối thoại thường niên về phát triển, đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Kim ngạch thương mại hai chiều tăng 21,2%

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ vui mừng đón Bộ trưởng Don Farrell, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird và đoàn công tác Australia tới thăm, làm việc tại Việt Nam. Cuộc gặp tiếp nối kết quả tích cực của buổi làm việc song phương nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2026.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, từ khi hai nước triển khai Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế, quan hệ thương mại và đầu tư song phương đã có bước phát triển mạnh. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Australia đạt 13,94 tỷ USD, tăng 21,2% so cùng kỳ năm 2025.

Tính đến cuối tháng 10/2026, Australia có 758 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 1,9 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư hơn 605 triệu USD vào Australia. Australia đứng thứ 12 trong số 87 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Ghi nhận kết quả của Nhóm công tác về thương mại, Nhóm công tác về đầu tư và Đối thoại thường niên về phát triển Việt Nam-Australia lần thứ hai vừa diễn ra, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị 2 bên xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện các cam kết cấp cao, tập trung vào ba hướng hợp tác.

Trước hết, 2 nước cần nâng tầm quan hệ đối tác đầu tư dài hạn, gắn với các ưu tiên phát triển của Việt Nam giai đoạn 2026-2030, trong đó chú trọng khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ và năng lượng sạch. Bộ trưởng cũng đề nghị mở rộng thương mại và đầu tư hai chiều trong công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế số và kinh tế xanh, phát huy lợi thế bổ trợ của hai nền kinh tế. Cùng với đó, 2 nước tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và đa phương, đặc biệt trong năm 2026 và Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.

Khuyến khích doanh nghiệp Australia tham gia đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên

Tại phiên thảo luận về hợp tác kinh tế song phương trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, 2 bên trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, định hướng chính sách và các lĩnh vực hợp tác cụ thể.

Phía Việt Nam chia sẻ định hướng phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. GDP 9 tháng đầu năm 2026 tăng 9,01%, cao hơn mức tăng 8,02% của cùng kỳ năm 2025.

Để thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế thông qua việc sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Đất đai. Việt Nam cũng bố trí nguồn lực cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời triển khai cơ chế hỗ trợ đầu tư trực tiếp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư trong bối cảnh thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu của OECD.

Phía Việt Nam mời các quỹ đầu tư, định chế tài chính lớn và doanh nghiệp Australia đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như điện tử, công nghệ số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và hạ tầng chiến lược. Hai bên cũng có thể tăng cường kết nối để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam khuyến khích các định chế tài chính Australia tham gia đầu tư tại Trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nhằm thu hút dòng vốn quốc tế dài hạn. Phía Việt Nam cũng đề nghị Australia tiếp tục duy trì nguồn vốn ODA và viện trợ không hoàn lại, với mức 98,3 triệu AUD trong tài khóa 2026-2027, cho các dự án hạ tầng thiết yếu, nâng cao năng lực và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long và miền núi phía bắc.

Về thương mại và phát triển kinh tế xanh, đại diện Bộ Công Thương cho biết hai bên coi trọng việc duy trì chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu ổn định, dài hạn, đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, hợp tác về kinh tế số, chuyển đổi số và thương mại điện tử xuyên biên giới. Bộ Công Thương đang triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển dịch năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và xanh hóa sản xuất, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh trong thương mại quốc tế.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường. Hai bên cũng trao đổi về tính bổ trợ trong thương mại nông sản, khi Việt Nam nhập khẩu một số nguyên liệu và nông sản từ Australia để phục vụ tiêu dùng, sản xuất và chế biến. Về lao động, Việt Nam đề nghị thúc đẩy hợp tác, tạo thuận lợi hơn về thị thực và di chuyển lao động giữa hai nước.

Australia cam kết ủng hộ thương mại tự do và đồng hành cùng Việt Nam trong Năm APEC 2027

Đối với một số vướng mắc và đề xuất của doanh nghiệp Australia tại Việt Nam, phía Việt Nam ghi nhận và cho biết sẽ phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, hỗ trợ tháo gỡ theo thẩm quyền.

Phát biểu tại các phiên làm việc, Bộ trưởng Don Farrell chúc mừng những kết quả tăng trưởng của Việt Nam và khẳng định Australia coi Việt Nam là một trong những đối tác kinh tế triển vọng hàng đầu tại Đông Nam Á. Ông dẫn việc Cơ quan Tài chính Xuất khẩu Australia (EFA) thành lập bộ phận chuyên trách xúc tiến đầu tư tại Việt Nam để cho thấy sự quan tâm của Australia đối với thị trường Việt Nam.

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Trước những biến động của kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị và xu hướng bảo hộ gia tăng, Bộ trưởng Don Farrell khẳng định Australia kiên định ủng hộ thương mại tự do và công bằng. Australia mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác cùng chia sẻ quan điểm như Việt Nam để nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, hướng tới tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong 5 năm tới.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, Bộ trưởng Don Farrell cho biết Australia sẵn sàng cử chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sinh học, qua đó tạo điều kiện để thêm nhiều nông sản chất lượng cao của Việt Nam vào thị trường Australia. Australia cũng mong muốn mở rộng xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh sang Việt Nam.

Australia cam kết tiếp tục cung ứng ổn định, dài hạn than, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), khoáng sản thiết yếu và đất hiếm, phục vụ quá trình chuyển dịch xanh của Việt Nam. Phía Australia cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện gió, điện mặt trời và kết nối lưới điện khu vực, đồng thời thúc đẩy hợp tác về hạ tầng cáp ngầm, trí tuệ nhân tạo an toàn và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Về hợp tác đa phương, Australia đánh giá cao vai trò điều phối của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đồng thời khẳng định ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Năm APEC 2027, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hạ Long và Hội nghị Cấp cao APEC tại Phú Quốc. Hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy các sáng kiến thuận lợi hóa thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và tăng cường hợp tác khu vực.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell. (Ảnh: BTC)

Kết thúc hội nghị, 2 bộ trưởng nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác đầu tư dài hạn giai đoạn 2026-2030, gắn với khoa học, công nghệ, hạ tầng chiến lược và năng lượng sạch. Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy mở cửa thị trường cho nông sản, thủy sản, mở rộng hợp tác về kinh tế số, kinh tế xanh và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương trong giai đoạn 2026-2027.

Hai bộ trưởng giao Nhóm công tác về thương mại, Nhóm công tác về đầu tư và cơ chế Đối thoại thường niên về phát triển tiếp tục cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện để báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam-Australia lần thứ sáu, dự kiến tổ chức tại Australia vào năm 2027.