Việt Nam và ASEAN đề cao phát triển xã hội lấy người dân làm trung tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ. Ảnh tư liệu: Thanh Tuấn/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong phát biểu, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh, ASEAN luôn coi phát triển xã hội là một ưu tiên quan trọng và đã đạt nhiều kết quả tích cực trong những năm qua.

Đại sứ cho biết, bước vào năm đầu triển khai Tầm nhìn ASEAN 2045, ASEAN đang thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện và gắn kết hơn đối với phát triển xã hội, chú trọng củng cố an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách số, chủ động thích ứng với già hóa dân số, phát huy vai trò của thanh niên và tăng cường sự tham gia của người khuyết tật.

Đại sứ khẳng định ASEAN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với LHQ trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động ASEAN – LHQ giai đoạn 2026- 2030, góp phần đưa các cam kết về phát triển xã hội thành những kết quả cụ thể, bền vững, mang lại chuyển biến thiết thực trong đời sống người dân, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương.

Cùng ngày, trong phát biểu với tư cách quốc gia, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh, chủ trương nhất quán của Việt Nam là đặt người dân ở vị trí trung tâm của sự phát triển, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội.

Đại sứ nêu bật một số kết quả đáng ghi nhận của Việt Nam, trong đó tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn khoảng 1,3% năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%, giáo dục công lập từ mầm non đến hết trung học phổ thông được miễn học phí và khám sức khỏe định kỳ miễn phí đang được triển khai trên phạm vi cả nước.

Đại sứ cho biết, Việt Nam đang đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội, từng bước thu hẹp chênh lệch giữa các địa bàn và các nhóm dân cư.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt nêu rõ, để thực hiện hiệu quả các cam kết đạt được tại Doha (Qatar), cần bảo đảm nguồn lực tài chính đầy đủ, ổn định và thuận lợi hơn cho các nước đang phát triển nhằm duy trì đầu tư cho phát triển xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ, hạ tầng số, dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực, trong đó phát huy hợp tác Nam - Nam và hợp tác ba bên; đồng thời đề cao vai trò chủ động của mỗi quốc gia, bảo đảm hỗ trợ quốc tế phù hợp với ưu tiên và điều kiện cụ thể của từng nước.

Đại sứ khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với LHQ và các đối tác, góp phần đưa các cam kết về phát triển xã hội thành những kết quả thiết thực, bền vững, vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.