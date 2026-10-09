Việt Nam và Argentina thúc đẩy hợp tác giáo dục, học thuật

Đại diện đại học Austral và đại sứ quán Việt Nam tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tùng/PV TTXVN tại Argentina

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Gabriel Astarloa - Trưởng khoa Luật thuộc Đại học Austral - đã giới thiệu khái quát về trường và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của khoa. Đại học Austral được thành lập năm 1991, tập trung đào tạo nhiều lĩnh vực như chính trị, quan hệ quốc tế, chính sách công và quản trị. Trường hiện triển khai nhiều chương trình đào tạo từ bậc cử nhân đến tiến sĩ, đồng thời tổ chức nhiều chương trình hợp tác và giao lưu quốc tế.

Ông Astarloa cho biết Đại học Austral quan tâm thúc đẩy quan hệ với các cơ sở giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam, qua đó mở rộng trao đổi giảng viên, sinh viên, học giả và các chương trình nghiên cứu chung.

Đồng quan điểm với Tiến sĩ Astarloa, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt khẳng định Argentina ngày càng trở thành một đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, đồng thời nhấn mạnh nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước được xây dựng và phát triển trong hơn 50 năm qua, trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt ghi nhận trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước tiếp tục đạt nhiều bước tiến tích cực, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác giáo dục và học thuật. Đại sứ Ngô Minh Nguyệt giới thiệu về Học viện Ngoại giao Việt Nam - cơ sở đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về quan hệ quốc tế, khoa học chính trị và tư vấn chính sách, đồng thời đề xuất tăng cường kết nối giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Austral trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt và tiến sĩ Gabriel Astarloa, Trưởng khoa Luật thuộc Đại học Austral. Ảnh: Thanh Tùng/PV TTXVN tại Argentina

Trong khi đó, Tiến sĩ Luciano Bolinaga - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á, Đại học Austral - đánh giá hai bên có nhiều tiềm năng xây dựng quan hệ đối tác giữa các trường đại học và tổ chức nghiên cứu của Việt Nam và Argentina, trong đó, Đại sứ quán Việt Nam có thể đóng vai trò cầu nối.

Tiến sĩ Bolinaga cho rằng cần tăng cường hiểu biết về văn hóa, lịch sử hai nước, đồng thời đào tạo thêm đội ngũ cán bộ và doanh nghiệp Argentina về giao lưu văn hóa và kỹ năng hợp tác với các đối tác Việt Nam. Ông cũng đề xuất thúc đẩy chương trình trao đổi giáo sư, học giả và sinh viên, tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu Argentina sang Việt Nam tìm hiểu quá trình phát triển và hiện đại hóa của Việt Nam.

Về phần mình, Tiến sĩ Afonso Santiago - Giám đốc Trường Chính sách, Chính phủ và Quan hệ quốc tế thuộc Đại học Austral - bày tỏ ấn tượng sâu sắc về Việt Nam sau chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 1 vừa qua, đặc biệt là sự thân thiện, hiếu khách của người dân, sự phong phú về văn hóa và tiềm năng kinh tế của Việt Nam.

Tiến sĩ Santiago đánh giá cao sự kiên cường và khả năng chuyển đổi của Việt Nam, đồng thời khẳng định Đại học Austral mong muốn đồng hành trong tiến trình củng cố quan hệ Việt Nam - Argentina. Ông cho rằng những nội dung trao đổi với Đại sứ Ngô Minh Nguyệt có thể được cụ thể hóa trong thời gian tới, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Đại học Austral và các đối tác Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu.

Tiến sĩ Juan de Dios Cincunegui - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Ngoại giao Nghị viện thuộc Đại học Austral - đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Argentina, cũng như sự phối hợp giữa hai nước tại Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU). Ông cho rằng ngoại giao nghị viện đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết lẫn nhau, tạo thêm các kênh trao đổi và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Argentina trên nhiều lĩnh vực.

Đại diện đại sứ quán Việt Nam và đại diện Đại học Austral. Ảnh: Thanh Tùng/PV TTXVN tại Argentina

Tại buổi làm việc, Đại sứ quán Việt Nam cũng giới thiệu video khái quát những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế, mở rộng thương mại và hội nhập quốc tế, qua đó góp phần cung cấp thêm thông tin về quá trình đổi mới và vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.