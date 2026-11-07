Việt Nam và Anh thúc đẩy phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh

Việt Nam và Vương quốc Anh tăng cường hợp tác hướng tới xây dựng thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh minh bạch

Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam phối hợp với Boston Consulting Group (BCG) tổ chức hội thảo trực tuyến “Vương quốc Anh - Việt Nam: Phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh 2026”, trong khuôn khổ Chương trình Growth Gateway của Chính phủ Anh, với sự tham dự của 130 đại diện cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về giao dịch hàng hóa phái sinh và thúc đẩy xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. Việc phát triển thị trường này được kỳ vọng tạo thêm công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và người sản xuất.

Theo định hướng, Việt Nam tập trung ba nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển công cụ quản trị rủi ro giá; xây dựng sản phẩm phái sinh gắn với hàng hóa thế mạnh; bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, an toàn và bền vững.

Với lợi thế xuất khẩu cà phê, gạo, cao su, hồ tiêu và hạt điều, Việt Nam có tiềm năng phát triển các sản phẩm phái sinh dựa trên hàng hóa trong nước, từng bước hình thành giá tham chiếu và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu này, cần phát triển đồng bộ hạ tầng kho bãi, logistics, kiểm định chất lượng, thanh toán, dữ liệu và cơ chế giám sát, bảo đảm kết nối hiệu quả giữa thị trường phái sinh với thị trường hàng hóa vật chất.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh, khẳng định Vương quốc Anh luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách phát triển thị trường hàng hóa phái sinh, góp phần củng cố hệ sinh thái tài chính hiện đại và thúc đẩy hình thành Trung tâm tài chính quốc tế.

Trước đó, tại Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm tài chính quốc tế, phía Anh đã trao tặng Bộ Công Thương báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh, phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác với Vương quốc Anh trong chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và phát triển sản phẩm, qua đó từng bước đưa các sản phẩm phái sinh gắn với hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam tham gia niêm yết, giao dịch trên các thị trường quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và khả năng tham gia của hàng hóa Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”.

Hợp tác giữa hai nước được kỳ vọng thúc đẩy phát triển thị trường hàng hóa phái sinh, mở rộng cơ hội đầu tư và các dịch vụ tài chính, ngân hàng, thanh toán, công nghệ, logistics, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.