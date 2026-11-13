Việt Nam và Anh thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thực phẩm và chuỗi cung ứng bền vững

Toàn cảnh Diễn đàn “Hợp tác song phương trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm giữa Vương quốc Anh và Việt Nam”, với sự tham dự của gần 100 đại biểu hai nước. (Nguồn: Hội đồng Anh)

Sự kiện do Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, nhân chuyến thăm Việt Nam của Nữ Nam tước Hayman of Ullock, Quốc vụ khanh Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề Nông thôn Vương quốc Anh, cùng đoàn doanh nghiệp và hiệp hội tới từ Anh.

Diễn đàn nhằm tăng cường đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy cơ hội thương mại, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Các đại biểu đã trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa hai nước, trong đó nhấn mạnh việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để mở rộng tiếp cận thị trường và thúc đẩy thương mại song phương.

Một trong những trọng tâm thảo luận là phát triển quan hệ đối tác thủy sản bền vững. Các đại biểu tập trung vào những vấn đề như tính bền vững, truy xuất nguồn gốc, khai thác có trách nhiệm và cơ hội thương mại dựa trên thế mạnh bổ trợ của hai thị trường.

Trong đó, Việt Nam có thế mạnh về nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản, còn Vương quốc Anh nổi bật với các sản phẩm thủy sản vùng biển lạnh, cùng chuyên môn và kinh nghiệm trong khai thác, cung ứng có trách nhiệm.

Các đại biểu Việt Nam và Anh trao đổi về cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp, thực phẩm bền vững. (Nguồn: Hội đồng Anh)

Bên cạnh đó, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Anh, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) và việc Anh tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại song phương. Hai nước còn nhiều dư địa mở rộng tiếp cận thị trường, đa dạng hóa nguồn cung và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Diễn đàn cũng đề cập triển vọng hợp tác trong lĩnh vực thịt và công nghệ nông nghiệp, những ngành mà Vương quốc Anh có thế mạnh và tiềm năng mở rộng hợp tác với Việt Nam.

Diễn đàn là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuyến thăm Việt Nam của Nữ Nam tước Hayman of Ullock. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vụ khanh dự kiến làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ; gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp; tìm hiểu thị trường bán lẻ thực phẩm tại Hà Nội; đồng thời thăm dự án Nuôi trồng thủy sản và Bảo vệ hệ sinh thái ven biển (COAST) do Chính phủ Anh tài trợ tại Quảng Ninh.

Nữ Nam tước Hayman of Ullock, Quốc vụ khanh Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề Nông thôn Vương quốc Anh, tham dự Diễn đàn. (Nguồn: Hội đồng Anh)

Các hoạt động góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Anh trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học và công nghệ, đồng thời hướng tới phát triển ngành thủy sản bền vững.