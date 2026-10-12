Việt Nam và Anh thúc đẩy hợp tác giáo dục gắn với nhu cầu nhân lực

Một trong những điểm nhấn của chuyến thăm là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác liên Chính phủ được cập nhật giữa Bộ Giáo dục Anh và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Thỏa thuận mở rộng khuôn khổ hợp tác song phương trong hoạch định chính sách giáo dục, đào tạo kỹ năng, giáo dục xuyên quốc gia, giảng dạy tiếng Anh và phát triển lực lượng lao động.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác liên Chính phủ Anh - Việt Nam. (Nguồn: ĐSQ Anh tại Việt Nam)

Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn, hai bên trao đổi về hợp tác công nhận kỹ năng, xây dựng khung trình độ, thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở giáo dục và đào tạo nhân lực cho những lĩnh vực được ưu tiên phát triển.

Tại hội nghị quốc tế về Hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục ở Hà Nội, bà Smith nhấn mạnh sự cần thiết của việc trang bị cho người học những kỹ năng phù hợp với nền kinh tế ngày càng ứng dụng công nghệ.

Bà đồng thời đề cập đến tiềm năng hợp tác trong đào tạo nghề phục vụ các ngành chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật tiên tiến, dịch vụ tài chính và tăng trưởng xanh.

Nữ Nam tước Smith đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn. (Nguồn: ĐSQ Anh tại Việt Nam)

Chuyến thăm cũng thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục hai nước. Bà Smith chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa Đại học Manchester Metropolitan và Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), hướng tới mở rộng hợp tác trong quản trị kinh doanh, phát triển bền vững, khởi nghiệp, công nghệ và quản trị khách sạn.

Bên cạnh đó, bà tham dự lễ kỷ niệm 10 năm Chương trình Tích hợp Chứng chỉ Tài chính, Kế toán và Kinh doanh giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW). Chương trình góp phần đào tạo nhân lực trong lĩnh vực tài chính, kế toán theo các tiêu chuẩn được công nhận quốc tế.

Theo thông tin từ phía Anh, hiện có hơn 100 chương trình giáo dục xuyên quốc gia của Anh được triển khai thông qua hợp tác với các cơ sở giáo dục Việt Nam. Chuyến thăm góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trong giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế đang thay đổi.