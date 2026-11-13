Việt Nam và Anh mở rộng hợp tác thương mại nông nghiệp và thực phẩm

Ngài Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, chia sẻ thông tin tại Diễn đàn hợp tác nông nghiệp và thực phẩm Việt Nam - Vương quốc Anh. Ảnh: BTC

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ giao các cơ quan chuyên ngành phối hợp với phía Anh rà soát từng hồ sơ tiếp cận thị trường, xác định nội dung cần bổ sung và xử lý theo quy định. Hai bên cũng trao đổi về việc lập các nhóm công tác để xác định mặt hàng ưu tiên, làm rõ yêu cầu kiểm dịch, kiểm nghiệm và tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời kết nối doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn hợp tác nông nghiệp và thực phẩm Việt Nam - Vương quốc Anh vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, cho biết kim ngạch thương mại nông sản, thực phẩm hai chiều đã vượt 1 tỷ USD. Đáng chú ý, cà phê, hạt điều, gạo và thủy sản Việt Nam ngày càng quen thuộc với người tiêu dùng Anh, trong khi doanh nghiệp Anh còn cơ hội mở rộng hợp tác về thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thịt và công nghệ nông nghiệp.

Nữ Nam tước Hayman of Ullock, Quốc vụ khanh Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề nông thôn Vương quốc Anh, nhận định Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) và việc hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tạo thêm cơ hội mở rộng thị trường và đa dạng hóa nguồn cung. Đây là hai khuôn khổ thương mại để doanh nghiệp khai thác trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Các chuyên gia, doanh nghiệp thảo luận tại Diễn đàn hợp tác nông nghiệp và thực phẩm Việt Nam - Vương quốc Anh. Ảnh: BTC

Riêng với thủy sản, Việt Nam có thế mạnh về nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu, còn Vương quốc Anh có nguồn thủy sản vùng biển lạnh và kinh nghiệm khai thác, cung ứng có trách nhiệm. Đại diện hai nước đã trao đổi về cách kết hợp những thế mạnh này để mở rộng thương mại thủy sản, đồng thời tăng cường truy xuất nguồn gốc và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Dịp này, bà Hayman of Ullock đã làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, gặp gỡ doanh nghiệp và tìm hiểu thị trường bán lẻ thực phẩm tại Hà Nội. Bà cũng đến Quảng Ninh thăm dự án nuôi trồng thủy sản và bảo vệ hệ sinh thái ven biển (COAST) do Chính phủ Anh tài trợ.