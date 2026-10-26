Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác phát triển công nghệ tương lai

Các đại biểu trao đổi về cơ hội hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Ngày 26/10, Diễn đàn Công nghệ tương lai Việt Nam - Ấn Độ đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Chương trình kết nối cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức đổi mới sáng tạo hai nước, hướng đến những cơ hội hợp tác cụ thể.

Ông Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, Ấn độ kỳ vọng hợp tác công nghệ giữa Ấn Độ và Việt Nam sẽ được cụ thể hóa bằng các chương trình nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng trong doanh nghiệp. Hai bên có thể phát huy thế mạnh bổ trợ trong trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, hạ tầng số và sản xuất thông minh.

Việc kết nối trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp sẽ giúp xác định nhu cầu, lựa chọn dự án phù hợp và thúc đẩy chuyển giao tri thức, hướng đến những sản phẩm có khả năng thương mại hóa.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết công nghệ đang tái định hình phương thức sản xuất, quản trị và kết nối thị trường. Lợi thế cạnh tranh ngày càng phụ thuộc vào năng lực nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ và ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán phát triển.

Theo ông Cường, yêu cầu đối với Thành phố không dừng ở tiếp nhận công nghệ mà phải chuyển hóa tri thức, nguồn lực hợp tác thành năng lực nội sinh, nâng cao năng suất, chất lượng nhân lực và vị thế doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Sau hợp nhất, Thành phố có thêm không gian phát triển, kết nối trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ với các trung tâm công nghiệp, công nghệ cao, hệ thống cảng biển và logistics. Đây là nền tảng mở rộng hợp tác nghiên cứu, đầu tư, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm giữa TP Hồ Chí Minh và Ấn Độ. Trước hết là phát triển nhân lực công nghệ chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp. Thành phố mong muốn hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Ấn Độ trong đào tạo chuyên gia, phát triển kỹ năng số, trao đổi học thuật và triển khai chương trình gắn với dự án thực tiễn.

Thứ hai là lấy nhu cầu phát triển làm điểm xuất phát cho nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Các lĩnh vực được quan tâm gồm trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số công cộng, bán dẫn, sản xuất thông minh và ứng dụng phục vụ quản trị đô thị, logistics, môi trường.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, sáng kiến chỉ phát huy hiệu quả khi có đơn vị tiếp nhận, nhân lực phù hợp và điều kiện mở rộng quy mô. Hợp tác cần gắn với khả năng triển khai, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của phía Việt Nam.

Thứ ba là kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ, giúp ý tưởng sớm trở thành sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh. Thành phố giao Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh cùng các cơ quan liên quan làm đầu mối kết nối.

Tại diễn đàn, phiên thảo luận “Từ định hướng chiến lược đến hợp tác phát triển” cũng đã tập trung nhận diện nhu cầu, tìm kiếm đối tác, xác định sáng kiến ưu tiên và điều kiện triển khai trong 12 - 24 tháng tiếp theo, tạo cơ sở tiếp tục hợp tác sau diễn đàn.