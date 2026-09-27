Việt Nam và Algeria thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đặt hoa tại Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Algiers. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, sáng 26/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Algeria, Đại tướng Said Chengriha, Bộ trưởng ủy nhiệm bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu. Cùng dự cuộc hội đàm có Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long.

Chuyến thăm chính thức Algeria của Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 11/2025, tạo tiền đề để hai bên làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng nói chung, hợp tác về công tác chính trị trong Quân đội nói riêng.

Phát biểu chào mừng, Đại tướng Said Chengriha bày tỏ vui mừng chào đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đến thăm chính thức Algeria; đánh giá chuyến thăm là bước tiến mới trong tăng cường hợp tác quân sự, góp phần đưa hợp tác giữa hai Quân đội phát triển lên tầm cao hơn, phục vụ lợi ích của hai nước.

Đại tướng Said Chengriha nhấn mạnh, quan hệ Algeria-Việt Nam có nền tảng lịch sử và nhân văn sâu sắc, được hình thành từ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, được củng cố bằng tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng, tin cậy lẫn nhau.

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của nhân dân Việt Nam đã cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Algeria, mang lại những kinh nghiệm về tổ chức, tập hợp lực lượng và đấu tranh vũ trang chống chủ nghĩa thực dân.

Nhắc lại sự ủng hộ, đoàn kết của Algeria với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, Đại tướng Said Chengriha khẳng định, lịch sử đấu tranh và tình đoàn kết giữa hai dân tộc là nền tảng để phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác hiện nay.

Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria coi trọng việc củng cố nền tảng hợp tác quân sự với Quân đội Nhân dân Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lịch sử quân sự, đào tạo và công nghiệp quốc phòng. Đại tướng Said Chengriha khẳng định Algeria sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai Quân đội; tin tưởng chuyến thăm sẽ đạt những kết quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình mà Đại tướng Said Chengriha và phía Algeria dành cho đoàn; chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của lãnh đạo Việt Nam và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới lãnh đạo Nhà nước, Quân đội Algeria và Đại tướng Said Chengriha.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trên nền tảng vững chắc của quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, gồm trao đổi đoàn; hợp tác đào tạo; thông tin, tuyên truyền. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chân thành cảm ơn Algeria đã cử chuyên gia sang Việt Nam giảng dạy tiếng Pháp và tiếng Arab, cũng như hỗ trợ đào tạo các học viên quân sự Việt Nam tại Algeria.

Để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng nói chung và hợp tác về công tác chính trị, tư tưởng trong quân đội nói riêng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm, gồm trao đổi đoàn, nhất là tiếp xúc cấp cao; hợp tác đào tạo; công nghiệp quốc phòng; hậu cần; tuyên truyền, giúp bạn bè quốc tế và nhân dân hai nước hiểu biết hơn về mối quan hệ truyền thống quý báu giữa hai nước, hai Quân đội.

Về hợp tác đào tạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Algeria nghiên cứu mở rộng chỉ tiêu đào tạo cho quân nhân Việt Nam về các chuyên ngành mà Algeria có thế mạnh; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng đón học viên quân sự Algeria sang học tiếng Việt và tham dự Khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi tới Đại tướng Said Chengriha bản quyền cuốn sách “Điện Biên Phủ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng tiếng Arập; bày tỏ tin tưởng ấn phẩm sẽ giúp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế, hiểu sâu sắc hơn về Chiến thắng Điện Biên Phủ và quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Algeria; gửi tặng phim tài liệu “Việt Nam-Algeria: Xa mà gần” do Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội sản xuất, như một món quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam gửi tới Chính phủ, nhân dân và Bộ Quốc phòng Algeria.

Chiều 26/9, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, đã tiếp xã giao Trung tướng Mabrouk Saba, Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Mabrouk Saba nhấn mạnh, Việt Nam và Algeria có sự gắn bó từ lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là nền tảng để hai nước tiếp tục củng cố tình đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống. Trung tướng Mabrouk Saba bày tỏ mong muốn chuyến thăm của đoàn góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng, mở ra những cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa quân đội hai nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn Trung tướng Mabrouk Saba cùng cán bộ Cục Thông tin và Truyền thông đã dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, thân tình; ghi nhận sự phối hợp, điều hành các hoạt động của đoàn từ khi đến Algeria. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ ấn tượng trước chặng đường 55 năm xây dựng, trưởng thành của Cục.

Chia sẻ kinh nghiệm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sự coi trọng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thi đua, khen thưởng. Các cơ quan báo chí, truyền hình cùng hệ thống thiết chế văn hóa, nhà truyền thống, bảo tàng hoạt động nhằm góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, củng cố bản lĩnh, niềm tin cho cán bộ, chiến sỹ; phòng ngừa nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Trên cơ sở những nội dung hợp tác đã được hai bên trao đổi, thống nhất, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị giữa hai dân tộc; thông tin về kết quả hợp tác chiến lược và thành tựu xây dựng quân đội hai nước; trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm công tác thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả công nghệ để phục vụ nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị trao đổi kinh nghiệm về các sản phẩm, công trình văn hóa, hoạt động bảo tàng và nghệ thuật, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội hai nước.

Trước đó, sáng 25/9, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới dâng hoa tại Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thành kính dâng hoa, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam-Algeria.

Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh khánh thành năm 2025, nằm trên đại lộ mang tên Người ở thủ đô Algiers. Đại lộ dài 3 km, là một trong những tuyến đường chính, có nhiều người qua lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ được nhân dân Algeria hết sức kính trọng và ngưỡng mộ. Sự hiện diện trang trọng của Bia tưởng niệm và Đại lộ Hồ Chí Minh ở thủ đô Algiers là biểu tượng cho tình cảm kính trọng đặc biệt và sâu sắc mà nhân dân Algeria luôn dành cho Bác.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kính bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục những chiến sỹ, anh hùng cách mạng đã hy sinh vì độc lập dân tộc của Algeria. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Algeria ở thủ đô Algiers. Bày tỏ niềm xúc động sâu sắc trước trang sử đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Algeria, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh rằng cùng trải qua những năm tháng đấu tranh gian khổ chống chủ nghĩa thực dân để giành độc lập, tự do, Việt Nam và Algeria luôn là những người bạn chí tình, đồng cam cộng khổ. Tình đoàn kết, gắn bó thủy chung được thử thách qua khói lửa chiến tranh chính là tài sản vô giá, là nền tảng vững chắc để hai nước và Quân đội hai nước tiếp tục vun đắp, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng phát triển bền chặt, vì hòa bình và phồn vinh của mỗi dân tộc.

Chiều 25/9, Đoàn đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria. Báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn, Đại sứ Vũ Duy Long cho biết, Đại sứ quán thường xuyên phối hợp, triển khai nhiệm vụ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ song phương và thực hiện công tác cộng đồng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Algeria, phối hợp với các cơ quan sở tại thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước.

Theo Đại sứ Vũ Duy Long, tình cảm của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Algeria đối với Việt Nam là điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cơ quan đại diện. Trong các cuộc tiếp xúc, nhiều lãnh đạo, cán bộ và người dân Algeria bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và những thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam.

Trên nền tảng đó, Đại sứ quán đang phối hợp thúc đẩy xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược, đưa hợp tác đi vào thực chất bằng các dự án, công việc cụ thể.

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Algeria, Đại sứ quán thường xuyên giữ liên hệ, quan tâm tới đời sống bà con. Cộng đồng sinh sống phân tán ở nhiều địa phương; một số người thuộc thế hệ đầu đã cao tuổi, trong khi việc duy trì tiếng Việt ở thế hệ con cháu còn hạn chế. Đại sứ quán chú trọng gắn công tác cộng đồng với các hoạt động văn hóa, góp phần gìn giữ tình cảm với quê hương và phát huy sự đóng góp của kiều bào.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria; ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tình cảm tốt đẹp cần được bồi đắp, chuyển thành những kết quả hợp tác mới. Nếu thiếu sự quan tâm, gắn kết thường xuyên, những hiểu biết và tình cảm giữa hai dân tộc có thể dần mai một qua các thế hệ.

Cán bộ làm công tác đối ngoại cần chủ động duy trì các mối quan hệ, tăng cường trao đổi, giúp Algeria hiểu hơn về Việt Nam và đưa quan hệ song phương phát triển phù hợp với nhu cầu của mỗi nước. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quán triệt, triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, những yêu cầu mới đặt ra từ Đại hội XIV, cụ thể hóa bằng các công việc và kết quả thiết thực.

Trước hết, công tác đối ngoại cần phát huy vai trò tiên phong, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp vào bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa thông qua tăng cường hữu nghị, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác.

Cùng với đó, công tác đối ngoại phải chủ động mở ra cơ hội, không gian hợp tác, huy động các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Bên cạnh đó chú trọng nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam, tương xứng với truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và nền tảng quan hệ Việt Nam-Algeria; chủ động hội nhập, tham gia các hoạt động song phương, đa phương, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.

Với vị trí địa lý, nguồn lực và những lợi thế của Algeria, Đại sứ quán cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác.

Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu giữ vững bản lĩnh, tuyệt đối trung thành, kiên định về nguyên tắc và linh hoạt trong ứng xử; tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại trong công việc. Hoạt động đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, góp phần tạo dựng thực lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn cho bà con, từ những gia đình đã định cư lâu năm đến người mới sang làm việc, học tập. Đồng bào ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm cầu nối vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Algeria, góp phần tạo thêm nguồn lực phát triển đất nước trong thời kỳ mới./.