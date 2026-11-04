Việt Nam và AIIB thúc đẩy hợp tác đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MOF

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, chiều ngày 4/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã có buổi làm việc với bà Kim-See Lim, Giám đốc đầu tư Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), bà Xiaolan Wang, Giám đốc Vùng Mekong AIIB và đoàn công tác nhằm trao đổi về tình hình hợp tác và định hướng mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, Bộ Tài chính đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của AIIB đối với Việt Nam trong thời gian qua. AIIB là một trong những đối tác phát triển có tiềm năng trong huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, mặc dù, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và AIIB đã có những bước triển khai tích cực, song kết quả hợp tác vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Một trong những nguyên nhân là AIIB còn là đối tác mới đối với nhiều bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, do đó, cần thêm thời gian để các cơ quan hiểu rõ hơn về hoạt động, điều kiện tài trợ và phương thức hợp tác của Ngân hàng.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ đồng tình với định hướng tăng cường hợp tác giữa AIIB và các cơ quan Việt Nam theo hướng cụ thể, hiệu quả và có kế hoạch dài hạn; đồng thời, đề nghị AIIB tiếp tục chia sẻ thông tin về các điều kiện tài trợ, quy trình, thủ tục và kinh nghiệm triển khai dự án tại các quốc gia để Bộ Tài chính có cơ sở cung cấp, trao đổi với các bộ, ngành, địa phương, qua đó thúc đẩy khả năng hợp tác.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Việt Nam có nhu cầu lớn về nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược, bao gồm hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị, kết nối vùng và các lĩnh vực phục vụ tăng trưởng xanh, chuyển dịch năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với AIIB trong thời gian tới.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị AIIB tăng cường phối hợp, làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan chủ quản dự án để tìm hiểu nhu cầu, trao đổi khả năng tài trợ và xác định các lĩnh vực hợp tác phù hợp.

Ảnh: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MOF

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng lưu ý, việc lựa chọn nguồn vốn cần tính đến điều kiện tài trợ, bảo đảm tính cạnh tranh và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Việt Nam. Do đó, AIIB cần tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách, điều kiện và quy trình tài trợ để các cơ quan Việt Nam có cơ sở nghiên cứu, xem xét và lựa chọn đối tác phù hợp.

Tại buổi làm việc, bà Kim-See Lim, Giám đốc đầu tư AIIB, đánh giá Việt Nam là đối tác có nhiều tiềm năng hợp tác và bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, không chỉ trong các chương trình, dự án đang triển khai mà còn thông qua việc xây dựng danh mục hợp tác dài hạn.

Đại diện AIIB cho biết, Ngân hàng sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam để tìm hiểu nhu cầu đầu tư, trao đổi các đề xuất dự án và nghiên cứu phương án tài trợ phù hợp. AIIB mong muốn hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chủ động chuẩn bị danh mục dự án để có thể bố trí nguồn lực và đội ngũ chuyên gia phù hợp, qua đó nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình hợp tác.

Đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn, AIIB nhấn mạnh cần chú trọng công tác chuẩn bị, bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, đấu thầu, môi trường, xã hội, tái định cư và an toàn công trình. Việc triển khai cần được thực hiện bài bản, phù hợp với quy định của Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

AIIB cũng khẳng định phương thức hợp tác sẽ được xây dựng trên cơ sở tôn trọng nhu cầu, ưu tiên và quy định của từng quốc gia đối tác; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về các mô hình tài trợ và hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị dự án.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao những trao đổi và đề xuất hợp tác của AIIB; đồng thời, nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành những chương trình, dự án thiết thực.