Việt Nam và AFD đẩy mạnh hợp tác, phát triển giao thông bền vững

Bộ Xây dựng và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Thắt chặt hợp tác chiến lược trong giai đoạn mới

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa Liên minh châu Âu (EU), AFD và Bộ Xây dựng thời gian qua, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho rằng, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để hai bên tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác trong giai đoạn phát triển mới.

Thông qua Bản ghi nhớ, Bộ Xây dựng mong muốn tăng cường hợp tác với EU với sự hỗ trợ của AFD trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, đặc biệt là lĩnh vực giao thông vận tải bền vững, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải và ứng phó với biến đổi khí hậu, phù hợp với định hướng của Chính phủ Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi Lễ ký kết. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Bộ Xây dựng cũng kỳ vọng EU và AFD sẽ tiếp tục đồng hành, không chỉ thông qua nguồn lực tài chính mà còn trong hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và thông lệ quốc tế, để Bộ có thể học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng cơ chế chính sách ngành, hỗ trợ chuẩn bị và thiết kế dự án, huy động tài chính, nâng cao năng lực và phát triển các giải pháp tài chính, kỹ thuật phù hợp.Thứ trưởng Lê Anh Tuấn bày tỏ tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ và cam kết mạnh mẽ của hai bên, Bản ghi nhớ được ký kết sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng và hiệu quả hơn, đóng góp hiệu quả vào sự phát

triển hiện đại, kết nối, bền vững và tăng khả năng chống chịu của Việt Nam.

Thúc đẩy kết nối, chuyển giao công nghệ

Gửi lời cảm ơn Bộ Xây dựng đã luôn ủng hộ và thực hiện các cam kết mạnh mẽ trong sự hợp tác của hai bên từ những ngày đầu, ông Gonzalo Serrano de la Rosa, Phó Trưởng Ban Hợp tác Phái đoàn EU tại Việt Nam cho rằng đây là thời điểm đặc biệt khi EU và Việt Nam đang tích cực phối hợp để hiện thực hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện thành những kết quả cụ thể.

Ông Gonzalo Serrano de la Rosa, Phó Trưởng Ban Hợp tác Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ ký kết. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Sự kiện ký kết đặt nền móng để hai bên cùng hợp tác trong lĩnh vực quan trọng là phát triển giao thông vận tải bền vững. Đồng thời, mở ra những cơ hội hợp tác và đầu tư dài hạn mới hướng tới mục tiêu ưu tiên là khử carbon trong ngành giao thông.

Theo ông Gonzalo Serrano, Việt Nam đang đứng trước những quyết sách mang tính lịch sử như hiện đại hóa mạng lưới đường sắt quốc gia, triển khai các tuyến metro mới tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và phát huy thế mạnh của đường thủy nội địa. Tất cả đều hướng tới mục tiêu trung hòa khí thải vào năm 2050.

Trên hành trình đó, EU và các quốc gia thành viên luôn mong muốn được đồng hành cùng Việt Nam.

“Thông qua Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu, chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng huy động các nguồn đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và kỹ năng vì một tương lai xanh, kết nối mạnh mẽ hơn”, ông Gonzalo Serrano nói và cho biết hiện khu vực tư nhân của hai bên cũng đang tích cực hợp tác.

Thông qua Quỹ hỗ trợ Giao thông cho Việt Nam (VTF), EU sẽ hỗ trợ chuẩn bị các dự án chất lượng cao, từ nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường - xã hội và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai. Đồng thời, thúc đẩy đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Cơ quan phát triển Pháp. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Phát biểu tại sự kiện, bà Victoire Vandeville, Giám đốc AFD khu vực Đông Nam Á nhấn mạnh, giao thông vận tải bền vững là trọng tâm trong mối quan hệ đối tác giữa EU và Việt Nam.

AFD có mặt tại Việt Nam từ năm 1994 và đã đóng góp năng lực chuyên môn cho nhiều dự án mang tính bước ngoặt, trong đó có nhiều dự án thành công như tuyến Yên Viên - Lào Cai hay tuyến Metro số 3 Hà Nội.

Bà Victoire Vandeville cho biết, bám sát Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu của EU nhằm huy động các nguồn đầu tư chất lượng cao vì một tương lai xanh, AFD cùng Team Europe đang chuẩn bị các dự án mới, trong đó có trung tâm đào tạo đường sắt phục vụ cho các thế hệ chuyên gia tương lai.

Mỗi hoạt động triển khai hợp tác sẽ là cơ hội để chuyển giao những kinh nghiệm chuyên môn ưu việt nhất từ châu Âu tới Việt Nam.

Giám đốc AFD khu vực Đông Nam Á kỳ vọng các bên liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ của như một tập thể thống nhất, biến khát vọng thành hành động, biến ý tưởng thành dự án và biến mối quan hệ đối tác thành những giá trị bền vững lâu dài cho đất nước, đô thị và các thế hệ tương lai của Việt Nam.