Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm làm việc với ông Artur Andrysiak, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Timor-Leste. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Timor-Leste)

Ông Artur Andrysiak đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam và hiệu quả hợp tác giữa ADB và Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua; cho biết tại Timor-Leste, ADB đã cung cấp hơn 900 triệu USD hỗ trợ phát triển, trong đó 25% là viện trợ không hoàn lại; hiện ADB triển khai 11 dự án trị giá 577 triệu USD, tập trung vào giao thông, cấp nước, hạ tầng đô thị, nông nghiệp và nâng cao năng lực thể chế.

Đại sứ Phạm Bình Đàm đề xuất Việt Nam và ADB phối hợp xây dựng, triển khai các dự án xây dựng năng lực, hỗ trợ kỹ thuật cho Timor-Leste trong những lĩnh vực Việt Nam có năng lực, thế mạnh và kinh nghiệm, nhất là chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, cơ sở dữ liệu dân cư và hệ thống định danh thống nhất; đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp.

Về chuyển đổi số, Đại sứ nêu sáng kiến xây dựng kiến trúc chính phủ số tổng thể, thống nhất, triển khai đồng bộ theo lộ trình; tránh cách làm phân tán, thiếu liên thông có thể dẫn tới xung đột hệ thống, dữ liệu, gây tốn kém và kém hiệu quả về lâu dài.

Trong lĩnh vực giáo dục, Đại sứ đề xuất thí điểm mô hình lớp học trực tuyến kết nối nhiều điểm trường, tận dụng hạ tầng viễn thông của doanh nghiệp Việt Nam để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục tại vùng sâu, vùng xa. Theo Đại sứ, các chương trình hợp tác cần gắn với nhu cầu thực tế, có cơ chế theo dõi và triển khai lâu dài.

Hoan nghênh các đề xuất, ông Artur Andrysiak cho biết quản trị số, giáo dục, nông nghiệp và thủy sản đều là những lĩnh vực ADB quan tâm. ADB đã hỗ trợ Timor-Leste chuẩn bị hệ thống định danh thống nhất, đang hỗ trợ nâng cao năng suất và sinh kế của các hộ trồng cà phê, đồng thời quan tâm khắc phục những hạn chế về bảo quản, chế biến và chuỗi cung ứng thủy sản. Ông đánh giá mô hình giáo dục từ xa là hướng tiếp cận đáng quan tâm, có thể nghiên cứu kết nối với các chương trình giáo dục ADB đang hỗ trợ.

Ông Artur Andrysiak bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán tổ chức các chương trình trao đổi kinh nghiệm, tập huấn chuyên đề, hỗ trợ các đoàn cán bộ Timor-Leste sang Việt Nam tìm hiểu mô hình phát triển phù hợp; xem xét hỗ trợ chuyên gia Việt Nam sang Timor-Leste tham gia đào tạo, tư vấn kỹ thuật; đồng thời phối hợp với Văn phòng ADB tại Việt Nam giới thiệu các chương trình, dự án phù hợp với nhu cầu của Timor-Leste. Ông cũng khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia đấu thầu, cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai các dự án do ADB tài trợ tại Timor-Leste.

Đại sứ Phạm Bình Đàm làm việc với ông Ulrich Wagner, nhà sáng lập Công ty Timor Leste Gateway Advisory (TGA). (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Timor-Leste)

Cùng ngày, Đại sứ Phạm Bình Đàm làm việc với ông Ulrich Wagner, nhà sáng lập Công ty Timor Leste Gateway Advisory (TGA), trao đổi về môi trường đầu tư và kết nối doanh nghiệp hai nước. Đại sứ nhận định Timor-Leste còn nhiều dư địa phát triển trong nông nghiệp, thủy sản, chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam. Hai bên thống nhất phối hợp xây dựng chương trình mời đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang khảo sát thị trường, nghiên cứu tổ chức diễn đàn doanh nghiệp, kết nối kinh doanh (B2B) và làm việc với cơ quan xúc tiến đầu tư sở tại.

Các cuộc làm việc nhằm thúc đẩy kết nối nguồn lực phát triển, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trường Timor-Leste, gắn hợp tác kinh tế với hỗ trợ nâng cao năng lực và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)