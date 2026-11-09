Việt Nam và Ả Rập Xê Út thúc đẩy hợp tác phát triển bóng đá

Chủ tịch LĐBĐ Việt NamTrần Quốc Tuấn và Đại sứ Ả Rập Xê Út Thamer Mohammed A. Aigosaibi trao quà lưu niệm. Ảnh: VFF

Trong không khí cởi mở, hai bên đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và Ả Rập Xê Út thời gian qua, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ theo hướng thiết thực, hiệu quả và lâu dài.

Đại sứ Thamer Mohammed A. Aigosaibi cho biết, sau khoảng 7 tháng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, ông ghi nhận những chuyển biến tích cực trong quan hệ giữa hai nước. Theo Đại sứ, bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, văn hóa và thể thao, đặc biệt là bóng đá, có nhiều tiềm năng trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa hai quốc gia.

Một trong những nội dung trọng tâm của buổi làm việc là việc tiếp tục triển khai và gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Ả Rập Xê Út (SAFF). Thỏa thuận được ký kết lần đầu vào năm 2021 và gia hạn năm 2023, tạo cơ sở cho các hoạt động phối hợp giữa hai liên đoàn.

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, hai bên thống nhất sớm xúc tiến các thủ tục cần thiết để ký kết lại thỏa thuận hợp tác, với sự hỗ trợ kết nối của Đại sứ quán Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Đại sứ Thamer Mohammed A. Aigosaibi đề xuất nghiên cứu thời hạn hợp tác dài hơn, có thể kéo dài 4 năm hoặc áp dụng cơ chế không xác định thời hạn, nhằm bảo đảm tính ổn định, liên tục trong quá trình triển khai các chương trình chung.

Về chuyên môn, hai bên mong muốn mở rộng hợp tác trên nhiều cấp độ, từ đội tuyển quốc gia nam đến các đội tuyển trẻ, bóng đá nữ và futsal. Những hoạt động được đề cập gồm tổ chức các đợt tập huấn, thi đấu giao hữu, tham dự giải quốc tế do mỗi nước đăng cai, đồng thời trao đổi chuyên gia và kinh nghiệm huấn luyện.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh mong muốn bóng đá Việt Nam có thêm điều kiện tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm phát triển bóng đá nam đỉnh cao từ Ả Rập Xê Út, quốc gia đang đầu tư mạnh mẽ cho lĩnh vực này.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng có những kinh nghiệm có thể chia sẻ, nhất là trong bóng đá nữ và futsal. Đây là hai lĩnh vực mà các đội tuyển Việt Nam từng giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup, tạo cơ sở để hai nền bóng đá tăng cường trao đổi chuyên môn trên tinh thần cùng phát triển.

Bên cạnh hợp tác về đào tạo và thi đấu, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam cũng thông tin về sự quan tâm, định hướng đầu tư của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với hệ thống cơ sở hạ tầng thể thao Việt Nam.

Trong đó, một số dự án sân vận động quy mô lớn đang được triển khai, gồm công trình có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 3.2027 và dự án sân vận động tại khu vực phía Nam Hà Nội với quy mô dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi.

Theo định hướng được trao đổi, việc phát triển hạ tầng hiện đại không chỉ đáp ứng nhu cầu tổ chức các giải đấu trong nước mà còn tạo thêm điều kiện để Việt Nam hướng tới đăng cai những sự kiện thể thao quốc tế lớn trong tương lai.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục duy trì trao đổi, phát huy vai trò cầu nối của Đại sứ quán Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam để sớm cụ thể hóa những nội dung hợp tác đã thống nhất.

Việc thúc đẩy quan hệ giữa hai liên đoàn được kỳ vọng mở ra thêm cơ hội phát triển chuyên môn cho bóng đá Việt Nam và Ả Rập Xê Út, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia thông qua thể thao.