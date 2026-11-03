Việt Nam ưu tiên thu hút dòng vốn công nghệ cao, hợp tác dài hạn

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

TPHCM gia tăng sức hút với dòng vốn quốc tế

Công bố tại hội nghị, trong 10 tháng năm 2026, TPHCM thu hút 19,1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký, gấp hơn 4 lần cùng kỳ, chiếm hơn 30% cả nước; GRDP 9 tháng tăng 9,06%. Kết quả này cho thấy sức hút của thành phố trong bối cảnh các tập đoàn quốc tế tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tìm kiếm địa bàn đầu tư có khả năng kết nối sản xuất, công nghệ và thị trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tham dự hội nghị để giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của TPHCM

Lý giải lợi thế này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố có hơn 14 triệu dân, đóng góp khoảng 23,5% GDP cả nước. Không gian phát triển mới kết nối trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ với hệ thống khu công nghiệp, khu công nghệ cao và cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tạo điều kiện hình thành chuỗi sản xuất, logistics và dịch vụ có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Sức hút đầu tư còn được thể hiện qua các dự án quy mô lớn như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn hơn 4,9 tỷ USD và Trung tâm dữ liệu AI Factory với khoảng 2,1 tỷ USD. Cùng với các tuyến hàng hải trực tiếp đến châu Âu, Hoa Kỳ và sự hiện diện của Intel, Samsung, Jabil, Nidec, TPHCM có nền tảng để mở rộng liên kết giữa nhà đầu tư quốc tế với doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp công nghệ cao và các ngành dịch vụ giá trị gia tăng.

TPHCM đang hoàn thiện cơ chế, chính sách và hạ tầng phục vụ đầu tư. Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 19-5-2026 của Bộ Chính trị định hướng xây dựng TPHCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có năng lực cạnh tranh quốc tế. Luật Phát triển đô thị TPHCM có hiệu lực từ ngày 1-10-2026, tăng tính chủ động trong quy hoạch và huy động nguồn lực.

Trên nền tảng đó, TPHCM tập trung phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, hệ thống logistics và đô thị gắn với giao thông công cộng; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực AI, tự động hóa, quản lý năng lượng và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Các diễn giả trao đổi về triển vọng kinh tế và những cơ hội phát triển của khu vực Đông Nam Á. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, bên cạnh tiềm năng và chính sách, chất lượng phục vụ, hiệu quả giải quyết công việc là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Thành phố đã giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp các sở, ngành tiếp nhận, theo dõi đề xuất hợp tác, bảo đảm có đầu mối, lộ trình và kết quả cụ thể.

Ưu tiên dòng vốn có công nghệ lõi và khả năng liên kết

Từ sức bật của TPHCM, cơ hội đầu tư được mở rộng trên quy mô cả nước khi Việt Nam sở hữu thị trường hơn 100 triệu dân, nền tảng công nghiệp đang phát triển và mạng lưới thương mại quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây là những điều kiện thuận lợi để các tập đoàn quốc tế mở rộng sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và tiếp cận thị trường khu vực.

Đại diện doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, Việt Nam ưu tiên thu hút dòng vốn có công nghệ lõi, năng lực quản trị hiện đại và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước. Những lĩnh vực được khuyến khích đầu tư gồm AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, sản xuất thông minh và nghiên cứu phát triển.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, thu hút đầu tư không chỉ nhằm gia tăng nguồn vốn mà còn phải thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển mạng lưới nhà cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Chính phủ cũng khuyến khích các định chế tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ tài chính tham gia phát triển các trung tâm tài chính quốc tế, mở rộng kênh huy động vốn cho nền kinh tế.