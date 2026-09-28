Việt Nam - Uttar Pradesh hợp tác thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo

Tại Trung tâm Triển lãm India Expo Centre & Mart ở thành phố Greater Noida, Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Chính quyền bang Uttar Pradesh tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế, Thương mại, Đầu tư và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Uttar Pradesh với chủ đề “Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo - Connecting Businesses, Driving Innovation”.

Diễn đàn “Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo - Connecting Businesses, Driving Innovation” là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Quốc tế Uttar Pradesh 2026 (UPITS 2026)

Diễn đàn là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Quốc tế Uttar Pradesh 2026 (UPITS 2026), nơi Việt Nam tham gia với tư cách quốc gia đối tác. Chương trình tập trung vào các lĩnh vực giàu tiềm năng như dệt may, thực phẩm và hàng tiêu dùng, xe điện và công nghiệp phụ trợ, đồng thời mở rộng trao đổi về thương mại dịch vụ, du lịch, logistics, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư hai chiều.

Tham dự diễn đàn có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh; Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng; ông Pranjal Yadav, quan chức Cơ quan Hành chính Ấn Độ (IAS), Thứ trưởng phụ trách doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa của Chính quyền Uttar Pradesh; bà Prerna Sharma, Phó Giám đốc điều hành Invest UP; ông Shesh Mani Pandey, Thứ trưởng phụ trách thủ công và dệt may của bang Uttar Pradesh; cùng đại diện của hơn 100 hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến hai nước.

Tạo nền tảng hợp tác trực tiếp giữa chính quyền và doanh nghiệp

Theo ông Bùi Trung Thướng: "Đây không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm mà còn là chương trình xúc tiến tổng hợp, kết nối thương mại, đầu tư, sản xuất, dịch vụ, du lịch và đổi mới sáng tạo".

Phát biểu khai mạc, Tham tán Thương mại, Trưởng - Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng cho biết, việc tổ chức diễn đàn và xây dựng Gian hàng Quốc gia Việt Nam tại UPITS 2026 là kết quả của quá trình phối hợp giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ với Chính quyền Uttar Pradesh, Invest UP, Ban tổ chức UPITS, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam. Theo ông Bùi Trung Thướng, sự tham gia của Việt Nam với tư cách quốc gia đối tác thể hiện sự coi trọng đối với thị trường Ấn Độ nói chung và bang Uttar Pradesh nói riêng. Đây không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm mà còn là một chương trình xúc tiến tổng hợp, kết nối thương mại, đầu tư, sản xuất, dịch vụ, du lịch và đổi mới sáng tạo.

Hướng tới thế hệ hợp tác kinh tế mới

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh cho biết, đây là hoạt động chính thức đầu tiên của ông sau khi trình Quốc thư lên Tổng thống Ấn Độ vào sáng cùng ngày.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh đánh giá Uttar Pradesh là đối tác có tầm quan trọng và tiềm năng lớn đối với Việt Nam.

Đại sứ đánh giá Uttar Pradesh là đối tác có tầm quan trọng và tiềm năng lớn đối với Việt Nam. Bang hiện là nền kinh tế cấp bang lớn thứ ba của Ấn Độ, đóng góp hơn 8% GDP cả nước, duy trì tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bang khoảng 9% và đặt mục tiêu hướng tới quy mô nền kinh tế 1.000 tỷ USD.

Uttar Pradesh đang chuyển đổi mạnh từ nông nghiệp và các ngành truyền thống sang sản xuất tiên tiến, điện tử, xe điện, bán dẫn, công nghệ thông tin, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Bang hiện chiếm gần một nửa sản lượng điện thoại di động của Ấn Độ, trong khi dự án bán dẫn HCL - Foxconn đã được phê duyệt tại khu vực gần sân bay Jewar.

Đại sứ cho rằng, Việt Nam và Uttar Pradesh có nhiều điểm tương đồng về cơ cấu dân số trẻ, tham vọng phát triển công nghiệp, khu vực tư nhân năng động và lực lượng đông đảo doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế mạnh hai bên có tính bổ trợ, tạo cơ sở để mở rộng hợp tác từ thương mại sang đầu tư, sản xuất, công nghệ và dịch vụ.

Đại sứ đề xuất xây dựng thế hệ hợp tác kinh tế mới dựa trên bốn trụ cột gồm thương mại và kết nối thị trường; đầu tư hai chiều và hợp tác sản xuất; công nghệ và đổi mới sáng tạo; kết nối doanh nghiệp vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Bên cạnh hợp tác công nghiệp, Đại sứ khuyến khích doanh nghiệp hai bên quan tâm hơn đến các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, hàng không, logistics, phân phối, công nghệ số và hỗ trợ kinh doanh. Đây là những lĩnh vực có khả năng tạo việc làm, nâng cao giá trị gia tăng và hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động thương mại, đầu tư.

Đại sứ đề nghị tăng cường hợp tác thường xuyên giữa Chính quyền Uttar Pradesh với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam; giữa Invest UP với các cơ quan xúc tiến đầu tư; giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và cộng đồng doanh nghiệp. “Mục tiêu của chúng ta là chuyển lòng tin chính trị thành cơ hội kinh tế, chuyển cơ hội thành dự án và chuyển các dự án thành quan hệ đối tác lâu dài”, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh nhấn mạnh.

Uttar Pradesh cam kết hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

Lãnh đạo bang Uttar Pradesh giới thiệu tiềm năng kinh tế và chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Pranjal Yadav, Thứ trưởng phụ trách doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa của Chính quyền Uttar Pradesh, giới thiệu tiềm năng kinh tế, mạng lưới sản xuất và hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ của bang. Theo ông Pranjal Yadav, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ có vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất, tạo việc làm và thúc đẩy xuất khẩu của Uttar Pradesh. Việt Nam cũng có cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ năng động, vì vậy hai bên có thể tăng cường hợp tác trong sản xuất, chế biến, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và kết nối chuỗi cung ứng. Ông cho rằng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có lợi thế về khả năng thích ứng và triển khai nhanh các dự án có quy mô phù hợp. Hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Uttar Pradesh có thể bắt đầu từ cung ứng nguyên liệu, gia công, phân phối, thương mại điện tử và dịch vụ hỗ trợ, sau đó phát triển thành liên doanh và đầu tư sản xuất.

Bà Prerna Sharma, Phó Giám đốc điều hành Invest UP, trình bày về môi trường đầu tư và các chính sách hỗ trợ trong những ngành mà doanh nghiệp Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt là dệt may, chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng, xe điện, linh kiện ô tô và công nghệ. Theo bà Prerna Sharma, Uttar Pradesh có lợi thế về thị trường tiêu dùng lớn, nguồn lao động, các khu công nghiệp, hệ thống đường cao tốc, sân bay và kết nối logistics. Chính quyền bang đang đẩy mạnh cải cách thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Invest UP sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu chính sách, lựa chọn địa điểm, kết nối với cơ quan chuyên ngành và đối tác địa phương, cũng như giải quyết các thủ tục thông qua cơ chế hỗ trợ đầu tư một cửa. Bà Prerna Sharma đồng thời đề nghị doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, bao gồm logistics, kho bãi, phân phối, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch, công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khu công nghiệp. Sự phát triển nhanh của sản xuất, đô thị và hạ tầng giao thông tại Uttar Pradesh đang tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với các ngành này.

Kết nối chuỗi cung ứng dệt may

Đại diện Noida và chính quyền Uttar Pradesh đề xuất hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực dệt may, thủ công mỹ nghệ, công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng.

Trong lĩnh vực dệt may, ông Lalit Thukral, đại diện Cụm Xuất khẩu May mặc Noida, cho biết Noida là một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc quan trọng của Ấn Độ. Việt Nam có năng lực sản xuất và xuất khẩu dệt may lớn, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, trong khi Uttar Pradesh có lợi thế về thị trường, lao động, nguyên liệu và hệ thống các cụm sản xuất. Hai bên có thể hợp tác trong cung ứng nguyên phụ liệu, sản xuất, gia công, thiết kế, phát triển thương hiệu và phân phối sản phẩm.

Ông Lalit Thukral đề xuất các hiệp hội và doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi đoàn, tham gia hội chợ chuyên ngành, chia sẻ thông tin về nhu cầu mua hàng và kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và hệ thống bán lẻ.

Ông Shesh Mani Pandey, Thứ trưởng đặc biệt phụ trách thủ công và dệt may của Chính quyền Uttar Pradesh, giới thiệu các chính sách phát triển dệt may, thủ công và làng nghề của bang. Ông cho rằng, hợp tác với Việt Nam có thể tập trung vào công nghệ sản xuất, thiết bị, đào tạo kỹ năng, thiết kế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Hai bên cũng có thể trao đổi kinh nghiệm kết hợp sản xuất truyền thống với thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu quốc tế.

Mở rộng thương mại thực phẩm và hàng tiêu dùng

Trong lĩnh vực thực phẩm và hàng tiêu dùng, ông Lakshma Prasad Kushwaha, chủ doanh nghiệp Prabhat Namkeen, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm tại thị trường Ấn Độ.

Theo ông, Uttar Pradesh là thị trường có quy mô lớn nhưng cũng có sự đa dạng cao về thị hiếu, mức thu nhập và hệ thống phân phối. Để thâm nhập thị trường hiệu quả, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ khẩu vị, quy cách đóng gói, giá bán, tiêu chuẩn chất lượng và lựa chọn đối tác phân phối phù hợp.

Các sản phẩm của Việt Nam như cà phê, hạt điều, hồ tiêu, trái cây, thực phẩm chế biến, đồ uống và hàng tiêu dùng có tiềm năng mở rộng tại Uttar Pradesh. Ngược lại, doanh nghiệp Ấn Độ có thể hợp tác với phía Việt Nam trong cung ứng nguyên liệu, chế biến thực phẩm và tiếp cận hệ thống phân phối tại Việt Nam cũng như ASEAN.

Xe điện và công nghiệp phụ trợ là lĩnh vực giàu tiềm năng

Doanh nghiệp và lãnh đạo bang Uttar Pradesh đề xuất hợp tác trong lĩnh vực ô tô, xe điện và công nghiệp phụ trợ, tận dụng nhu cầu chuyển đổi giao thông xanh.

Ông Prabh Mehar Singh, Giám đốc vận hành Công ty RACL GearTech, giới thiệu về hệ sinh thái sản xuất ô tô, xe điện và công nghiệp phụ trợ tại Uttar Pradesh. Theo ông, quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh đang tạo ra nhu cầu lớn về linh kiện, hệ thống truyền động, pin, thiết bị điện tử, trạm sạc, phần mềm quản lý và các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Đây là lĩnh vực mà doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ có thể bổ sung thế mạnh cho nhau.

Hai bên có thể hợp tác trong nghiên cứu công nghệ, sản xuất linh kiện, phát triển mạng lưới nhà cung ứng, xây dựng trung tâm dịch vụ và đào tạo nhân lực. Ngoài sản xuất, thị trường còn mở ra cơ hội cho các dịch vụ bảo trì, tài chính, bảo hiểm, thuê xe, trạm sạc và quản lý dữ liệu phương tiện. Các đại biểu cho rằng, sự hiện diện và kế hoạch mở rộng đầu tư của doanh nghiệp xe điện Việt Nam tại Ấn Độ là cơ sở thuận lợi để tăng cường kết nối với các nhà sản xuất linh kiện, doanh nghiệp công nghệ và đơn vị cung cấp dịch vụ tại Uttar Pradesh.

Thương mại dịch vụ và du lịch bổ trợ cho hợp tác sản xuất

Việc tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam với khu vực Bắc Ấn Độ, trong đó có hệ sinh thái sân bay Quốc tế Noida, được đánh giá có thể thúc đẩy đồng thời du lịch, thương mại dịch vụ, vận chuyển hàng hóa và giao lưu doanh nghiệp.

Các đại biểu nhận định khi quan hệ thương mại và đầu tư phát triển, nhu cầu về vận tải, logistics, kho bãi, tài chính, bảo hiểm, pháp lý, tư vấn, công nghệ thông tin và dịch vụ nhân lực cũng sẽ gia tăng. Uttar Pradesh có nhiều điểm đến văn hóa, lịch sử và Phật giáo nổi tiếng, trong khi Việt Nam đang trở thành điểm đến được du khách Ấn Độ quan tâm. Hợp tác du lịch, hàng không, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện có thể tạo thêm động lực cho giao lưu nhân dân và hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh giữa hai bên.

Việc tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam với khu vực Bắc Ấn Độ, trong đó có hệ sinh thái Sân bay Quốc tế Noida, được đánh giá có thể thúc đẩy đồng thời du lịch, thương mại dịch vụ, vận chuyển hàng hóa và giao lưu doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hai nước được khuyến khích xây dựng các gói du lịch, dịch vụ công vụ, chương trình hội nghị - triển lãm, hoạt động khảo sát thị trường và sản phẩm phục vụ các đoàn thương mại, đầu tư.

Chương trình kết nối doanh nghiệp, quảng bá du lịch - hàng không, giới thiệu ẩm thực và giao lưu văn hóa tại UPITS 2026 là một chương trình xúc tiến tổng hợp có quy mô lớn.

Tổng kết chương trình, Tham tán Thương mại Bùi Trung Thướng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Uttar Pradesh không chỉ nằm ở xuất nhập khẩu hàng hóa. Hai bên còn nhiều dư địa trong đầu tư sản xuất, thương mại dịch vụ, du lịch, vận tải, logistics, phân phối, thương mại điện tử, giáo dục, công nghệ thông tin, nghiên cứu - phát triển và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Bùi Trung Thướng nhấn mạnh ,việc tổ chức đồng thời Gian hàng Quốc gia Việt Nam, các diễn đàn chuyên ngành, chương trình kết nối doanh nghiệp, quảng bá du lịch - hàng không, giới thiệu ẩm thực và giao lưu văn hóa tại UPITS 2026 là một chương trình xúc tiến tổng hợp có quy mô lớn. Để tổ chức chuỗi hoạt động này, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với Chính quyền Uttar Pradesh, Invest UP, Ban tổ chức UPITS, các cơ quan của Việt Nam, hãng hàng không, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong công tác xây dựng nội dung, huy động doanh nghiệp, kết nối diễn giả, bố trí các phiên đối thoại và chuẩn bị hoạt động theo dõi sau sự kiện.

Thông qua UPITS 2026, Việt Nam không chỉ giới thiệu sản phẩm và năng lực doanh nghiệp mà còn quảng bá hình ảnh một đối tác sản xuất, đầu tư, công nghệ, dịch vụ và du lịch có năng lực, sẵn sàng xây dựng quan hệ hợp tác thực chất và lâu dài với Uttar Pradesh cũng như các địa phương khác của Ấn Độ.