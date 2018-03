Việt Nam ứng cử Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021

Ngày 30/3, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao phối hợp với Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) tổ chức hội thảo quốc tế 'Việt Nam và Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc: Ứng cử và tham gia nhiệm kỳ 2020-2021'.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Hội thảo có sự tham gia của Đại sứ Thụy Điển tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2018 Olof Skoog, các đại biểu đến từ Ban Thư ký Liên Hợp quốc, Tổ chức Báo cáo Hội đồng Bảo an, các cán bộ đã từng tham gia hỗ trợ Việt Nam hoạt động thành công tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009. Ngoài ra, khoảng 100 đại biểu gồm đại diện Đại sứ quán các nước, tổ chức quốc tế tại Hà Nội, các cơ quan của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan, học giả nghiên cứu về Liên Hợp quốc cũng tham gia hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý nêu rõ: Việc trúng cử và tham gia Hội đồng Bảo an là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của các Ủy viên không thường trực. Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm, Việt Nam đã ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việc tiếp tục ứng cử lần thứ hai vào cơ quan quan trọng này sau nhiệm kỳ thành công năm 2008-2009 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình vì độc lập dân tộc, hợp tác và phát triển của mình. Đây là sự thể hiện ở mức cao nhất chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, sự tham gia tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao nhấn mạnh: Việc ứng cử và trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đặt ra cho Việt Nam những cơ hội và thách thức lớn. Nhận định rõ những thuận lợi và thách thức này sẽ giúp Việt Nam xây dựng chủ trương đúng đắn trong quá trình ứng cử đồng thời có sự chuẩn bị tốt hơn khi tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi cởi mở, thẳng thắn về tình hình của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, đánh giá những thuận lợi, thách thức đối với một Ủy viên không thường trực, chia sẻ kinh nghiệm của các nước trong việc tận dụng thuận lợi và đối phó các thách thức tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Hội thảo nhận được nhiều ý kiến giúp Việt Nam có những chuẩn bị cần thiết trong quá trình vận động ứng cử và tham gia của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Phan Phương (TTXVN)