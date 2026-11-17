Tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân giải Casper Cup 2026.

Tối ngày 17/11, tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Casper Cup. Cơ hội tới với Kyrgyzstan ngay phút thi đấu thứ 4. Từ quả tạt bên cánh trái, hậu vệ đội tuyển Việt Nam đánh đầu phá bóng trượt, rất may Đức Anh đã kịp can thiệp trước khi tiền đạo Kyrgyzstan kịp vung chân dứt điểm.

Ít phút sau, Astanakulov khống chế bóng, trước khi Karipov băng lên dứt điểm, tuy nhiên bóng đi quá nhẹ và bị thủ môn Trần Trung Kiên bắt gọn.

Tới phút 19, tỷ số được mở cho đội tuyển Việt Nam. Từ cánh trái, Đình Bắc thực hiện màn dẫn bóng vào trung lộ quen thuộc trước khi tung ra cú sút chân phải đẳng cấp ở cự ly khoảng 20m, găm bóng vào góc cao trong sự bất lực của thủ môn đội bạn.

Ít phút sau bàn thắng mở tỷ số, cơ hội lại tới với đội chủ nhà. Hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc có bóng thoáng để lao xuống cấm địa, khi một đối thủ theo kèm. Hậu vệ này quyết định sút luôn trong thế khó, bóng đi quá chệch cầu môn.

Tới phút 31, Sirozhiddin thoát xuống sát cấm địa, nhận bóng rồi sút trong thế khá thoáng, nhưng bóng đi thẳng lên trời.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa tiền vệ Khuất Văn Khang vào thay Tuấn Tài.

Phút 52, Kyrgyzstan được hưởng phạt trực tiếp bên phải, cự ly khoảng 25 m. Đội trưởng Kichin quyết định sút thẳng cầu môn, khiến thủ môn Trung Kiên phải mất hai nhịp mới bắt được bóng.

Ít phút sau, Quang Vinh thực hiện quả tạt như đặt từ cánh phải cho Văn Tùng tung người đánh đầu trong khu cấm địa nhưng bóng đã đi chệch cột.

Phút 67, Abdurakhmanov qua người bên trái, rồi chuyền vào cấm địa cho Atabaev sút một chạm. Bóng tới vị trí của Kojo ngay trước cầu môn nhưng dường như anh giật mình, xoay người đá trúng mép ngoài lưới từ cự ly chỉ khoảng 0,5 m.

5 phút cuối trận, đội tuyển Kyrgyzstan ghi liền hai bàn thắng và giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước tuyển Việt Nam, qua đó đoạt cúp vô địch giải Casper Cup 2026.