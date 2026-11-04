Việt Nam từng bước nâng vị thế trong chuỗi sản xuất công nghệ cao

Nhiều lợi thế cho doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, việc nâng cao năng lực công nghiệp, phát triển doanh nghiệp nội địa và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành các nền tảng cho mô hình phát triển mới, phù hợp với trình độ của một nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tạo đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực hiện quản trị quốc gia hiện đại; về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, hạ tầng năng lực tri thức quốc gia, nguồn nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp dẫn dắt; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Bắc Ninh 2026, với chủ đề “Kiến tạo trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Ban Tổ chức Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam tổ chức chiều 4/11, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, sau 40 năm đổi mới phát triển, Việt Nam có một môi trường kinh doanh thuận lợi, từ đó đất nước phát triển một cách bền vững. Bên cạnh đó, 18 Hiệp định thương mại thế hệ mới tạo cho Việt Nam cơ hội tham gia vào 18 FTA là yếu tố giúp độ mở kinh tế của Việt Nam đạt tỷ lệ gần 200%.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại diễn đàn.

Cùng với đó, Việt Nam lần đầu tiên xếp thứ hạng 27/70 về năng lực cạnh tranh thế giới. Đây là bảo chứng cho việc các tập đoàn lớn, các "cá mập", "đại bàng" đang đầu tư vào Việt Nam vẫn đang tăng.

Đáng chú ý, Việt Nam đang nổi lên trong xu hướng chuyển dịch sang sản xuất các sản phẩm công nghệ tiên tiến. Cùng với Malaysia và Thái Lan, Việt Nam là một trong ba quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu mạnh nhờ nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm sản xuất và dịch vụ điện tử liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh, khi tỷ lệ nội địa hóa được nâng cao, năng lực công nghệ được cải thiện và doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các khâu thiết kế, nghiên cứu và phát triển, Việt Nam sẽ không chỉ là địa điểm đặt nhà máy, lắp ráp sản phẩm mà còn có cơ hội trở thành trung tâm sáng tạo công nghệ, phát triển sản phẩm và dẫn dắt chuỗi cung ứng trong khu vực.

Trong bức tranh đó, Bắc Ninh có nhiều lợi thế để tiên phong hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm chuỗi cung ứng công nghệ cao. Là một trong những địa phương có thế mạnh về công nghiệp điện tử và công nghệ cao, Bắc Ninh có nền tảng thuận lợi để phát triển hệ sinh thái sản xuất phụ trợ, kết nối doanh nghiệp nội địa với các tập đoàn FDI.

Việc chủ động hình thành hệ sinh thái này không chỉ giúp địa phương tiếp tục thu hút các dự án FDI quy mô lớn mà còn góp phần nâng cao tính bền vững và khả năng tự chủ của nền kinh tế trong nước.

Đặc biệt, sau sáp nhập, Bắc Ninh có thêm điều kiện để phát huy lợi thế tổng hợp về công nghiệp, nông nghiệp, logistics, đô thị và du lịch, tạo ra khả năng cộng hưởng các lợi thế phát triển. Công nghiệp có thể gắn với logistics; nông nghiệp gắn với chế biến sâu; đô thị kết hợp với sinh thái; du lịch văn hóa kết nối với cảnh quan tự nhiên, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thu hút FDI có chọn lọc, gia tăng giá trị trong nước

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố tăng 11,81%, đứng thứ tư cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp đứng thứ hai toàn quốc. Về thu hút đầu tư, dù chưa có nhiều dự án quy mô lớn, dòng vốn đầu tư vào Bắc Ninh vẫn tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, với tổng vốn ước đạt hơn 4 tỷ USD. Kết quả này cho thấy sức hút đầu tư của Bắc Ninh trên nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, hạ tầng đô thị đến thương mại và dịch vụ.

Ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh cho biết, Bắc Ninh cần chuẩn bị sẵn sàng những điều kiện để trở thành điểm kết nối hiệu quả trong các chuỗi cung ứng công nghệ cao trong thời gian tới.

Theo ông Phạm Văn Thịnh, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử, bán dẫn; cơ khí chế tạo, tự động hóa; sản xuất, lắp ráp ô tô, đặc biệt là ô tô điện và phương tiện thông minh. Quan điểm xuyên suốt của Bắc Ninh là thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng công nghệ hiện đại, hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Một nhiệm vụ then chốt là kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với các tập đoàn đa quốc gia thông qua hoạt động kết nối cung – cầu, hỗ trợ cải tiến sản xuất, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật. Qua đó, doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội trở thành nhà cung cấp trong chuỗi sản xuất của các tập đoàn lớn.

Ở góc độ quản lý, bà Vương Thị Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho biết, Bắc Ninh nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn của cả nước, với tổng vốn đăng ký khoảng 52,5 tỷ USD. Hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện tập trung nhiều vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Đây cũng là những ngành đòi hỏi mức độ liên kết, kết nối lớn giữa các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất.

Theo bà Vương Thị Minh Hiếu, với lợi thế về thu hút đầu tư, năng lực công nghiệp, hạ tầng và chính sách hỗ trợ, Bắc Ninh có điều kiện tiếp tục thu hút các dự án công nghệ cao, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Đây cũng là hướng đi để doanh nghiệp Việt Nam từng bước nâng cao năng lực, gia tăng giá trị trong nước và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.