Tóm tắt

Báo cáo "Hành trình đến 2030: Chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam" của KPMG Việt Nam công bố tháng 10/2026 đã phác họa bức tranh kinh tế vĩ mô đầy triển vọng nhưng cũng không ít thách thức. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 đạt 8,2%, thu hút FDI đăng ký đạt 34,65 tỷ USD (tăng 61%), cùng với việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán vào tháng 9/2026 đã mở ra một tầng lớp vốn toàn cầu mới. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những rủi ro về tập trung FDI, áp lực năng lượng, thâm hụt tài chính và các rào cản thương mại mới như CBAM và thuế tối thiểu toàn cầu. Nghiên cứu này tổng hợp và phân tích các luận điểm chính từ báo cáo, đồng thời đưa ra khuyến nghị chiến lược cho cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2030.

1. Đặt vấn đề

Năm 2026 được xem là năm bản lề của nền kinh tế Việt Nam khi hàng loạt cột mốc quan trọng diễn ra: sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai trương vào tháng 12/2026, Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) chính thức đi vào hoạt động, và đặc biệt là việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026. Những sự kiện này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng GDP nửa đầu năm 2026 đạt 8,2% – mức cao nhất trong vòng 15 năm – với sự phục hồi đồng đều ở cả ba khu vực kinh tế: nông lâm thủy sản, công nghiệp xây dựng và dịch vụ.

Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng 10% cho cả năm 2026 và trở thành nền kinh tế lớn thứ 30 thế giới vào năm 2030 đòi hỏi những nỗ lực chưa từng có. Báo cáo của KPMG Việt Nam đã phân tích một cách hệ thống các động lực và rào cản, từ đó đưa ra những cảnh báo sớm cho nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách.

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2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này dựa trên phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp từ báo cáo "Journey to 2030: Vietnam's Next Growth Cycle" của KPMG Việt Nam (tháng 10/2026), kết hợp với các dữ liệu từ Tổng cục Thống kê (NSO), Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới (World Bank) và các nguồn dữ liệu quốc tế như Economist Intelligence Unit (EIU). Phương pháp phân tích chủ yếu là định tính, so sánh đối chiếu các chỉ số vĩ mô và đưa ra các nhận định xu hướng dựa trên các dữ liệu đã công bố.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Những điểm sáng kinh tế vĩ mô

Tăng trưởng vượt trội so với khu vực: Biểu đồ so sánh tăng trưởng GDP của các nước ASEAN cho thấy Việt Nam dẫn đầu với mức tăng 8,4% trong quý II/2026, cao hơn đáng kể so với Malaysia (5,9%), Singapore (6,0%) và Thái Lan (2,1%). Động lực chính đến từ ngành công nghiệp và xây dựng với mức tăng 10,5% trong quý II, tiếp theo là dịch vụ với 7,9%.

Thu hút FDI bùng nổ: Tổng vốn FDI đăng ký đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng vốn tập trung vào lĩnh vực sản xuất chế biến (61,9%) và năng lượng (17,7%). Singapore dẫn đầu với 42,1% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là Hàn Quốc (31,4%) và Nhật Bản (6,9%). Giá trị M&A đạt 3,3 tỷ USD trong năm 2025.

Chuyển dịch cơ cấu lao động tích cực: Tỷ trọng lao động trong ngành dịch vụ tăng lên 41,1% trong 6 tháng đầu năm 2026 (từ 40,3% năm 2024), công nghiệp và xây dựng đạt 33,7%. Trong khi đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp/chứng chỉ đạt 29,7% (tăng 0,8 điểm phần trăm), và tỷ lệ việc làm phi chính thức giảm xuống còn 61,9% (giảm 2,0 điểm phần trăm).

Cơ cấu kinh tế cân bằng: GDP nửa đầu năm 2026 ghi nhận đóng góp của dịch vụ (47% tăng trưởng, 44% giá trị), công nghiệp và xây dựng (40% tăng trưởng, 38% giá trị), nông lâm thủy sản (6% tăng trưởng, 11% giá trị). Cơ cấu này phản ánh nền tảng xuất khẩu mạnh mẽ kết hợp với trụ cột tiêu dùng nội địa khổng lồ.

3.2. Những thách thức và rủi ro cần lưu ý

Tập trung đầu tư quá mức: Ba quốc gia (Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản) cung cấp tới 80% tổng vốn FDI mới. Sự tập trung này tạo ra rủi ro về phát triển không đồng đều giữa các vùng miền và phụ thuộc vào một số ít đối tác.

Áp lực tài chính và năng lượng: Báo cáo ước tính Việt Nam cần 1,5 nghìn tỷ USD vốn đầu tư đến năm 2030, trong đó 78% phải đến từ khu vực tư nhân, trong khi biên lợi nhuận ngân hàng đang mỏng đi. Về năng lượng, mỗi năm cần bổ sung 7-8 GW công suất mới để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.

Rào cản thương mại và thuế quan: Các yếu tố bên ngoài như biến động thuế quan của Mỹ, giám sát xuất xứ chặt chẽ hơn, các hóa đơn CBAM đầu tiên vào năm 2027 và Thuế tối thiểu toàn cầu (GMT) đang làm giảm hiệu quả của các ưu đãi đầu tư truyền thống.

Tiêu dùng thận trọng: Mặc dù doanh số bán lẻ tăng 12,9% về danh nghĩa, nhưng chỉ tăng 7,3% về thực tế, phản ánh tâm lý thận trọng của người tiêu dùng trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát ở mức 4,4% nhưng vẫn còn những bất ổn.

3.3. Hàm ý chính sách và chiến lược cho doanh nghiệp

Báo cáo đưa ra khuyến nghị rằng các nhà đầu tư cần thay đổi tư duy từ "xây nhà máy ở đâu" sang "đặt công nghệ, R&D và vốn ở đâu". Ba ưu tiên chiến lược bao gồm: (1) lựa chọn địa điểm dựa trên năng lượng và nhân tài thay vì chỉ dựa trên ưu đãi thuế; (2) xây dựng chuỗi cung ứng địa phương sớm để đáp ứng các yêu cầu về xuất xứ và giảm thiểu rủi ro CBAM; (3) coi tuân thủ pháp luật (về bảo hiểm xã hội, dữ liệu, an ninh mạng) là giấy phép hoạt động bắt buộc.

Về phía chính phủ, báo cáo nhấn mạnh cam kết giải ngân đầu tư công kỷ lục 41 tỷ USD trong năm 2026, với mục tiêu hoàn thành trên 95% kế hoạch, tập trung vào hạ tầng giao thông chiến lược. Đồng thời, việc nâng cấp lên nền kinh tế thu nhập trung bình cao (với GNI bình quân đầu người đạt 4.970 USD năm 2025) và dự báo 26% dân số gia nhập tầng lớp trung lưu vào cuối năm 2026 sẽ là nền tảng cho tiêu dùng nội địa bùng nổ.

4. Thảo luận và kết luận

Báo cáo của KPMG cho thấy một bức tranh tổng thể về Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030: một nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ nhưng đối mặt với những "nút thắt" về hạ tầng năng lượng, chất lượng nguồn nhân lực và tính bền vững của dòng vốn FDI. Điểm mấu chốt là Việt Nam đã chuyển từ giai đoạn thu hút đầu tư bằng mọi giá sang giai đoạn chọn lọc và nâng cao chất lượng dòng vốn, thể hiện qua Nghị quyết số 10 với thông điệp "muốn đầu tư tốt hơn, không chỉ nhiều hơn".

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ và khởi nghiệp, đây là thời điểm vàng để định vị mình trong các chuỗi giá trị mới như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dịch vụ số và kinh tế xanh. Tuy nhiên, sự thận trọng là cần thiết khi các yếu tố rủi ro bên ngoài như thuế quan Mỹ, CBAM và GMT vẫn đang hiện hữu. Các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng năng lực tuân thủ, minh bạch hóa chuỗi cung ứng và đầu tư vào R&D để không chỉ tồn tại mà còn phát triển trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Tài liệu tham khảo

1. KPMG Việt Nam (2026), Journey to 2030: Vietnam's Next Growth Cycle, tháng 10/2026.

2. Tổng cục Thống kê Việt Nam (NSO), Số liệu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

3. Bộ Tài chính Việt Nam, Báo cáo giải ngân đầu tư công năm 2026.

4. Ngân hàng Thế giới (World Bank), Country income classifications FY2027 (01/07/2026).

5. Economist Intelligence Unit (EIU), Vietnam macroeconomic forecast 2026.