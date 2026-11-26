Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng và đẩy mạnh điện hóa, Việt Nam đứng trước cơ hội tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất quốc tế. Những dự án đầu tư quy mô lớn đang từng bước tạo nền tảng để Việt Nam trở thành điểm đến sản xuất và phát triển công nghệ.

Cơ hội từ sự chuyển dịch của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Sự phát triển của xe năng lượng mới, công nghệ thông minh và xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang định hình lại bản đồ sản xuất ô tô thế giới. Đông Nam Á, với lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng tiêu dùng và khả năng kết nối thương mại quốc tế, đang trở thành khu vực được nhiều tập đoàn ô tô quan tâm trong chiến lược mở rộng sản xuất.

Tại Việt Nam, sự phát triển của hạ tầng giao thông, nhu cầu sở hữu ô tô cùng định hướng chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đang mở ra dư địa phát triển cho ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là xe năng lượng mới.

Việt Nam trước cơ hội trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu ô tô thế hệ mới.

Bên cạnh tiềm năng thị trường nội địa, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và nguồn nhân lực kỹ thuật cũng tạo điều kiện để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp khu vực.

Tuy nhiên, để trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô, Việt Nam cần phát triển đồng bộ công nghiệp phụ trợ, năng lực nghiên cứu, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Từ thị trường tiêu thụ đến điểm đến đầu tư sản xuất

Một trong những dự án đáng chú ý là nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên, được đầu tư bởi liên doanh giữa Tập đoàn GELEXIMCO và Tập đoàn Chery.

Với tổng vốn đầu tư 8.125 tỷ đồng, diện tích hơn 380.000 m² và công suất thiết kế 120.000 xe/năm, nhà máy dự kiến chính thức khánh thành trong năm nay, chỉ hơn một năm sau lễ động thổ.

Dự án tập trung sản xuất các dòng xe thuộc thương hiệu OMODA & JAECOO và iCAUR, đặc biệt ưu tiên phát triển phương tiện năng lượng mới, phù hợp với xu hướng điện hóa toàn cầu.

Một trong những dự án đáng chú ý là nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên.

Sự hợp tác giữa hai tập đoàn công nghiệp lớn hàng đầu Việt Nam và Trung Quốc trong một dự án sản xuất quy mô lớn không chỉ thể hiện niềm tin vào tiềm năng thị trường mà còn mở ra cơ hội kết nối Việt Nam với mạng lưới công nghệ, sản xuất và chuỗi cung ứng quốc tế.

Xe năng lượng mới mở ra dư địa phát triển công nghiệp

Quá trình điện hóa phương tiện đang tạo ra những cơ hội mới cho các quốc gia phát triển công nghiệp ô tô. Bên cạnh công nghệ cơ khí truyền thống, các lĩnh vực như bán dẫn công suất, hệ thống điều khiển điện tử, phần mềm và công nghệ thông minh ngày càng giữ vai trò quan trọng.

Sự thay đổi này mở ra cơ hội để Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, từng bước nâng cao năng lực công nghệ và khả năng cạnh tranh.

Để trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô, Việt Nam cần sự đồng hành của những doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư, kinh nghiệm công nghệ và khả năng kết nối thị trường quốc tế.

Cùng với đầu tư sản xuất, Omoda & Jaecoo Việt Nam định hướng phát triển năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm ngay tại thị trường sở tại, đồng thời mở rộng hệ sinh thái sang các lĩnh vực công nghệ cao.

Đây là bước đi nhằm kết nối sản xuất với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, tạo nền tảng nâng cao giá trị nội địa trong dài hạn.

Khát vọng đưa ô tô sản xuất tại Việt Nam vươn ra thế giới

Để trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô, Việt Nam cần sự đồng hành của những doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư, kinh nghiệm công nghệ và khả năng kết nối thị trường quốc tế.

Những dự án như nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam tại Hưng Yên được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình này thông qua phát triển sản xuất, công nghiệp phụ trợ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ một thị trường giàu tiềm năng tiêu thụ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội xác lập vai trò mới trên bản đồ công nghiệp ô tô toàn cầu.

Khi các điều kiện về quy mô, chất lượng, chi phí và chuỗi cung ứng từng bước được hoàn thiện, cơ hội đưa những chiếc ô tô sản xuất tại Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế sẽ ngày càng rộng mở.

Từ một thị trường giàu tiềm năng tiêu thụ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội xác lập vai trò mới trên bản đồ công nghiệp ô tô toàn cầu. Những khoản đầu tư vào sản xuất và công nghệ hôm nay sẽ là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa khát vọng ấy.