Hội nghị Dòng vốn toàn cầu HDBank 2026 tại điểm cầu TPHCM

Tại hội nghị, các chuyên gia nhận định Việt Nam đang có cơ hội thu hút dòng vốn toàn cầu trong bối cảnh thị trường chứng khoán được nâng hạng, Trung tâm Tài chính Quốc tế đi vào hoạt động và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.

Tuy nhiên, để thu hút vốn bền vững, Việt Nam cần củng cố niềm tin nhà đầu tư, nâng cao chuẩn mực quản trị và năng lực chuyển hóa dòng vốn thành giá trị thực cho nền kinh tế.

TS Philipp Rösler, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán HD (HDS)

Theo TS Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán HD (HDS), Việt Nam cần phát triển đồng bộ thị trường vốn, mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế và thu hút mạnh hơn dòng vốn toàn cầu.

Hai dấu mốc quan trọng trong năm 2026 là thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam bắt đầu hoạt động. Hai động lực này bổ trợ cho nhau, tạo thêm điều kiện kết nối Việt Nam với nhà đầu tư quốc tế.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, cho rằng Việt Nam không chỉ là điểm đến của dòng vốn toàn cầu mà còn có thể kiến tạo những cơ hội đầu tư và giá trị mới. Thu hút vốn quốc tế không đơn thuần là huy động tài chính, mà còn là tiếp nhận tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, nhân lực chất lượng cao và các quan hệ hợp tác chiến lược.

Ông Thomas Nguyễn, Giám đốc Thị trường Nước ngoài SSI

Ở góc độ thị trường chứng khoán, ông Thomas Nguyễn, Giám đốc Thị trường Nước ngoài Công ty Chứng khoán SSI, nhận định dòng vốn ngoại có thể gia tăng đáng kể trong năm 2027. Theo ông, đợt phân bổ đầu tiên của các quỹ theo chỉ số FTSE vào tháng 9-2026 mới đạt tỷ trọng 10%, với dòng vốn từ Vanguard khoảng 230 triệu USD. Đến tháng 3-2027, con số này dự kiến có thể tiến gần 500 triệu USD; các đợt phân bổ vào tháng 6 và tháng 9 có thể đạt khoảng 1 tỷ USD mỗi đợt.

Theo kinh nghiệm từ các thị trường từng được FTSE nâng hạng, dòng vốn đầu tư chủ động có thể lớn gấp 5 lần dòng vốn thụ động. Từ đó, ông Thomas Nguyễn đề cập khả năng Việt Nam thu hút khoảng 10 tỷ USD nhờ câu chuyện nâng hạng. Khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam được MSCI đưa vào danh sách theo dõi trong năm 2027 cũng là một kỳ vọng đáng chú ý.

IPO HDS dự kiến huy động hơn 4.737 tỷ đồng Tại hội nghị, Công ty Chứng khoán HD (HDS) công bố phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sau 20 năm hoạt động. Công ty chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu với giá 38.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 4.737 tỷ đồng, tương ứng định giá sau phát hành khoảng 47.400 tỷ đồng.