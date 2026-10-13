Việt Nam trước cơ hội đón dòng vốn dài hạn

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21-9. Theo VinaCapital, đơn vị tổ chức, dấu mốc này được kỳ vọng giúp thị trường dễ tiếp cận hơn với nhà đầu tư quốc tế, đồng thời củng cố vị thế Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết: "Với vai trò là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, thành phố đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và ưu tiên thu hút các dòng vốn chất lượng cao vào những lĩnh vực sẽ định hình tăng trưởng trong thập kỷ tới, bao gồm công nghệ, AI, năng lượng xanh, sản xuất công nghệ cao, logistics và dịch vụ tài chính".

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital, nhận định Việt Nam vẫn đối mặt với những thách thức từ kinh tế toàn cầu, song duy trì sức chống chịu nhờ xuất khẩu công nghệ cao và đầu tư mạnh vào hạ tầng.

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital

Theo ông Don Lam, nền tảng nhân khẩu học thuận lợi cùng dư địa công nghiệp hóa, đô thị hóa và nâng cao năng suất tạo tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Vấn đề đặt ra là khả năng đưa Việt Nam trở thành cấu phần cốt lõi trong danh mục đầu tư quốc tế.

Trong bài phát biểu mở đầu, Giáo sư Russell Napier, chiến lược gia kinh tế vĩ mô và tác giả cuốn "Anatomy of the Bear", chia sẻ góc nhìn về dòng vốn toàn cầu, các chu kỳ thị trường và vị thế Việt Nam trong chu kỳ phân bổ vốn tiếp theo.

Các phiên thảo luận tập trung vào thị trường chứng khoán sau nâng hạng; vốn tư nhân, công nghệ và cơ hội trước IPO/IPO; hạ tầng trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo; bất động sản; ngân hàng và tiêu dùng. Hội nghị cũng bàn về huy động vốn cho phát triển hạ tầng quy mô lớn và vai trò của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Hơn 140 nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính trong nước, quốc tế tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, triển vọng được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi và đạt xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức đầu tư được VinaCapital đánh giá là những yếu tố có thể gia tăng sức hấp dẫn của Việt Nam trong những năm tới.

VinaCapital thành lập năm 2003, hiện quản lý tổng tài sản gần 4 tỷ USD. Hội nghị Nhà đầu tư được tổ chức lần đầu năm 2005 nhằm kết nối dòng vốn quốc tế với cơ hội đầu tư tại Việt Nam.