Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, ngày 17-11, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và chúc Trung Quốc tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2026; khẳng định Việt Nam mong muốn phát huy kết quả của Năm APEC 2026, đề nghị Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ trân trọng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Trung Quốc lần thứ hai trong năm 2026, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam, cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quan hệ Trung - Việt, cũng như sự ủng hộ của Việt Nam đối với Hội nghị cấp cao APEC do Trung Quốc chủ trì tổ chức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027; đề nghị hai bên phát huy vai trò của hai nước chủ nhà APEC 2026, 2027 đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước. Nhằm củng cố đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt - Trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục nâng tầm tin cậy chiến lược, cùng xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, kết nối sâu hơn.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi chiến lược ở cấp cao và các cấp; phát huy tốt vai trò của các cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và Đối thoại chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng - Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất đạt nhiều kết quả cụ thể; khẳng định ủng hộ hợp tác kết nối giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hồng Kông - Macau và khu vực Tây Nam của Trung Quốc; chú trọng kết nối chiến lược phát triển, hạ tầng giao thông đồng bộ, nhất là đường sắt, đường bộ cao tốc, đường thủy, liên kết điện; khuyến khích đầu tư và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ Việt Nam tăng cường xây dựng năng lực về trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là trong ứng dụng sản xuất và nông nghiệp; đẩy mạnh hợp tác về kinh tế xanh, chuyển đổi số; phối hợp triển khai tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam 2026 - 2027 để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực du lịch, giáo dục, tăng cường tuyên truyền hữu nghị về quan hệ hai Đảng, hai nước, đẩy mạnh hợp tác địa phương; tăng cường điều phối, phối hợp trong các khuôn khổ đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN - Trung Quốc, Mekong - Lan Thương.

Hai bên trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực trên tinh thần Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế.

Minh Trí