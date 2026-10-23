Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy kết nối du lịch qua ba điểm đến

Ngày 23/10, chương trình giao lưu văn hóa và du lịch Bắc Kinh - Quảng Tây - Hà Nội đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc (Hà Nội). Sự kiện nhằm quảng bá thế mạnh của các điểm đến, qua đó thúc đẩy kết nối sản phẩm và tăng cường trao đổi khách du lịch giữa hai nước Việt - Trung.

Chương trình giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan đặc sắc của ba địa phương. Trong đó, Bắc Kinh nổi bật với hệ thống di sản lịch sử, văn hóa; Quảng Tây hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên và bản sắc các dân tộc; Hà Nội mang nét cổ kính, thanh lịch. Việc kết nối các điểm đến được kỳ vọng mở ra những hành trình đa dạng, giúp du khách trải nghiệm nhiều sắc thái văn hóa trong cùng một chuyến đi.

Phát biểu tại chương trình, ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, cho biết các chính sách thuận lợi về đi lại đang tạo thêm cơ hội thúc đẩy giao lưu du lịch giữa hai nước.

Trung Quốc đã kéo dài thời gian lưu trú theo diện miễn thị thực quá cảnh lên 240 giờ, áp dụng tại 24 tỉnh. Việt Nam cũng đang thí điểm miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn đến Khánh Hòa, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Chương trình giao lưu văn hóa và du lịch Bắc Kinh - Quảng Tây - Hà Nội chiều 23/10. Ảnh: BTC

Theo ông Trương Đức Sơn, những chính sách này góp phần tạo điều kiện để du khách lựa chọn các hành trình xuyên biên giới, kết hợp nhiều điểm đến, từng bước hiện thực hóa mô hình “một hành trình, nhiều điểm đến”.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết mỗi năm có khoảng 7-8 triệu lượt khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc, trong khi Việt Nam đón khoảng 5 triệu lượt khách Trung Quốc. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt gần 4 triệu lượt.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai nhận định Bắc Kinh, Quảng Tây và Hà Nội đều có chiều sâu văn hóa, lịch sử, nhưng sở hữu sức hấp dẫn riêng. Việc kết nối các điểm đến không chỉ làm phong phú sản phẩm du lịch mà còn góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước.

Trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027, việc phát huy thế mạnh từng địa phương, xây dựng sản phẩm đa dạng và khai thác hiệu quả các chính sách thuận lợi về đi lại được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hợp tác du lịch song phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của du khách.