Các đại biểu gặp gỡ, trao đổi thông tin nhu cầu thị trường kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Chiều 28/11, tại Lạng Sơn, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam-Trung Quốc với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, phân phối, logistics và tổ chức liên quan của hai bên.

Đây là dịp để các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin về nhu cầu thị trường, năng lực cung ứng, hạ tầng thương mại và dịch vụ logistics; đồng thời tìm kiếm đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu trái cây tươi. Qua đó, hướng tới hình thành chuỗi cung ứng ổn định, hiệu quả, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người sản xuất hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc có nhiều lợi thế trong phát triển thương mại trái cây tươi nhờ có chung đường biên giới dài, hệ thống cửa khẩu quốc tế kết nối hai nước, cùng với sự bổ trợ về năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường.

Thời gian qua, sự phối hợp tích cực giữa các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương hai nước, đặc biệt là Quảng Tây và Vân Nam đã góp phần quan trọng thúc đẩy thương mại biên giới, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Bộ Công Thương đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý chợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và tổ chức lưu thông hàng hóa.

Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định về phát triển và quản lý chợ, thay thế Nghị định số 60/2024/NĐ-CP, trong đó có quy định về chính sách thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, phát triển hệ thống chợ đầu mối và bổ sung các quy định về thiết lập, tổ chức hoạt động của các khu (điểm) chợ biên giới nhằm cụ thể hóa Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Đề án phát triển hệ thống trung tâm logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đang được Bộ Công Thương trình Chính phủ theo hướng hiện đại, đồng bộ, thông minh, xanh và có khả năng kết nối quốc tế, gắn với các hành lang kinh tế, cửa khẩu quốc tế, vùng sản xuất hàng hóa tập trung và các trung tâm tiêu dùng lớn.

Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các đối tác Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại, hỗ trợ kết nối cung-cầu, phát triển hạ tầng thương mại và logistics, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu nông sản.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, thông tin Lạng Sơn nằm trên hành lang kinh tế Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng, có trên 231 km đường biên giới tiếp giáp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Hệ thống cửa khẩu, lối thông quan và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa giúp tỉnh phát huy vai trò cửa ngõ giao thương, kết nối hàng hóa.

Những năm qua, tỉnh đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, cửa khẩu và logistics. Hiện lưu lượng phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh bình quân khoảng 2.000 xe/ngày, có thời điểm cao điểm trên 2.300 xe/ngày; tỷ trọng xe chở nông sản chiếm trên 70%.

Để trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong chuỗi cung ứng trái cây tươi Việt Nam-Trung Quốc, Lạng Sơn tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng, cửa khẩu, kho bãi và logistics, gắn chuyển đổi số, xây dựng cửa khẩu thông minh với cải cách thủ tục hành chính. Cùng đó là ưu tiên thu hút đầu tư vào kho lạnh, vận tải lạnh, sơ chế, bảo quản và chế biến nông sản, đồng thời phối hợp với các cơ quan, địa phương phía Trung Quốc để thuận lợi hóa thông quan, vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Tại diễn đàn, các tham luận cùng những ý kiến trao đổi của đại biểu đã tập trung vào một số nội dung như: nhu cầu kết nối xuất nhập khẩu trái cây tươi Việt Nam-Trung Quốc và các giải pháp nâng cao hiệu quả giao nhận, lưu thông hàng hóa; phát triển hạ tầng thương mại, logistics và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng qua khu vực biên giới; cập nhật nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và các yêu cầu kỹ thuật đối với trái cây xuất khẩu; giải pháp phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng và các sản phẩm trái cây có thế mạnh của Việt Nam; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước trong tổ chức sản xuất, thu mua, vận chuyển và phân phối trái cây tươi... Các ý kiến đều khẳng định hoạt động thương mại Việt-Trung đang rất thuận lợi.

Bà Hoàng Lị Lị, Phó Thị trưởng Chính quyền nhân dân Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, phía Bằng Tường luôn sẵn sàng để cùng xây dựng thêm các tiêu chuẩn trong đơn giản hóa kết nối và kiểm tra được công nhận song song; tăng cường trao đổi, đảm bảo trái cây an toàn và hợp quy khi xuất nhập khẩu...

Ông Tô Vũ Lực, Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc cho rằng, Quảng Tây là thị trường có nhu cầu tiêu thụ trái cây tương đối lớn; trong 10 tháng của năm 2026, kim ngạch nhập khẩu nhóm trái cây tươi, khô, các loại dưa và hạt của Quảng Tây đạt gần 1,36 tỷ USD.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường Quảng Tây và phát huy vai trò của tỉnh Lạng Sơn, theo ông Tô Vũ Lực, cần tăng cường kết nối trực tiếp giữa các vùng sản xuất trái cây Việt Nam với các chợ đầu mối, doanh nghiệp nhập khẩu và hệ thống phân phối tại Quảng Tây, hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài. Đồng thời thúc đẩy hợp tác Lạng Sơn-Quảng Tây trong phát triển hạ tầng thương mại, logistics, kho lạnh và cửa khẩu thông minh, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh quảng bá trái cây Việt Nam theo mùa vụ, kết hợp các hình thức xúc tiến thương mại truyền thống với thương mại điện tử, chú trọng xây dựng thương hiệu tại thị trường Trung Quốc; tiếp tục chuẩn hóa vùng trồng, cơ sở đóng gói, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc./.