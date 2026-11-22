Cùng dự hội đàm có Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến và đại diện các đơn vị chuyên môn. Về phía đoàn Trung Quốc gồm ông Khương Hưng Hoa, Cục trưởng Cục Cán bộ nghỉ hưu, Trưởng đoàn đại biểu Tổng cục Thể dục thể thao quốc gia Trung Quốc; ông Đường Nguyên, Cục trưởng Cục Thể thao tỉnh Vân Nam; ông Lý Hoàng Huân, Trưởng đoàn đại biểu Cục Thể thao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Các đại biểu tham dự buổi hội đàm.

Phát huy nền tảng hợp tác, nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện thể thao

Phát biểu tại buổi hội đàm, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt bày tỏ vui mừng được đón tiếp ba đoàn đại biểu thể thao Trung Quốc đến thăm, làm việc và tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt đánh giá cao những kết quả hợp tác thể thao giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt trong công tác đào tạo, huấn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn cho vận động viên.

Thông qua hợp tác với Tổng cục Thể dục thể thao quốc gia Trung Quốc và các cơ quan thể thao địa phương như Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, nhiều đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ và vận động viên Việt Nam đã có cơ hội tập huấn, giao lưu, tiếp cận phương pháp huấn luyện tiên tiến cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại tại Trung Quốc.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt phát biểu tại buổi hội đàm.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Cục trưởng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi chuyên gia, huấn luyện viên, tạo điều kiện cho các đội tuyển Việt Nam tập huấn tại Trung Quốc, nhất là ở những môn thể thao nước bạn có thế mạnh; đồng thời mở rộng hợp tác trong quản lý, tổ chức sự kiện và phát triển thể thao quần chúng, góp phần nâng cao chất lượng phong trào và thành tích thể thao Việt Nam.

Thay mặt đoàn đại biểu Tổng cục Thể dục thể thao quốc gia Trung Quốc, ông Khương Hưng Hoa chuyển lời thăm hỏi của Tổng cục trưởng Cao Chí Đan tới lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam; đồng thời bày tỏ cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của phía Việt Nam.

Đánh giá cao công tác tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, ông Khương Hưng Hoa cho rằng chương trình đã để lại những ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu Trung Quốc bởi sự kết hợp giữa thể thao, nghệ thuật, bản sắc văn hóa cùng tinh thần nhiệt tình, mến khách của nước chủ nhà.

Đoàn đại biểu Thể thao Trung Quốc tham dự hội đàm.

Theo ông Khương Hưng Hoa, hợp tác thể thao hai nước tiếp tục được triển khai trên cơ sở định hướng chung của lãnh đạo cấp cao, thông qua trao đổi đoàn, đào tạo vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ quản lý. Thỏa thuận hợp tác thể thao giai đoạn 2025–2030 tạo cơ sở triển khai chương trình phối hợp dài hạn.

Ông Khương Hưng Hoa cũng đánh giá cao những thành tựu mà thể thao Việt Nam đạt được trong lĩnh vực thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng và phát triển công nghiệp thể thao.

Đại diện phía Trung Quốc khẳng định mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác chuyên môn và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động thể thao quốc tế. Qua đó, đóng góp tích cực vào việc tăng cường tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Ông Khương Hưng Hoa, Cục trưởng Cục Cán bộ nghỉ hưu, Trưởng đoàn đại biểu Tổng cục Thể dục thể thao quốc gia Trung Quốc phát biểu tại buổi hội đàm.

Mở rộng giao lưu địa phương, kết nối cộng đồng qua thể thao

Tại buổi hội đàm, ông Đường Nguyên, Cục trưởng Cục Thể thao tỉnh Vân Nam đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X của Việt Nam, đặc biệt là lễ khai mạc kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại, nghệ thuật và văn hóa truyền thống. Ông cũng chia sẻ ấn tượng về chuyến tham quan các địa điểm gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP.HCM.

Nhấn mạnh lợi thế địa lý, sự gần gũi về văn hóa và quan hệ hữu nghị giữa hai bên, ông Đường Nguyên bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi đoàn, tập huấn vận động viên, giao lưu chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm quản lý thể thao. Phía Vân Nam đề xuất tiếp tục trao đổi, thống nhất các nội dung cụ thể, tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác, tạo cơ sở triển khai các chương trình trong thời gian tới.

Đại diện các đoàn thể thao Trung Quốc chia sẻ tại hội đàm.

Đại diện Cục Thể thao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ông Lý Hoàng Huân cũng đánh giá cao kết quả hợp tác thể thao với Việt Nam. Từ năm 2025 đến nay, hơn 50 hoạt động giao lưu thể thao Việt Nam – Trung Quốc đã được tổ chức tại Quảng Tây, góp phần tăng cường tình hữu nghị và nâng cao trình độ chuyên môn cho vận động viên hai bên.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác ký vào tháng 11/2025, ông Lý Hoàng Huân khẳng định sẵn sàng tiếp nhận các đội tuyển Việt Nam sang tập huấn, giao lưu; đồng thời mở rộng hợp tác trong các môn thể dục dụng cụ, cử tạ, điền kinh, đua xe đạp và bóng đá trẻ, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển thể thao thành tích cao.

Tại buổi hội đàm, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Cục Thể thao tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã ký kết Biên bản hợp tác phát triển thể thao trong thời gian tới.

Phát biểu đáp từ tại buổi hội đàm, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt đánh giá cao những chia sẻ, đề xuất của ba đoàn đại biểu Trung Quốc, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy kết quả hợp tác, mở rộng từ thể thao thành tích cao sang thể thao quần chúng và giao lưu thể thao giữa các địa phương biên giới.

Trên cơ sở đề xuất của Vân Nam và Quảng Tây, Cục trưởng gợi mở việc phối hợp tổ chức các giải chạy marathon, đua xe đạp, giao lưu và biểu diễn mô tô, ô tô trên những cung đường kết nối hai nước, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, quảng bá hình ảnh địa phương và tăng cường tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt kỳ vọng chương trình giao lưu thể thao thời gian tới sẽ đa dạng về hình thức, quy mô, tạo cơ hội kết nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức thể thao, huấn luyện viên và vận động viên hai nước.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt phát biểu đáp từ tại hội đàm.

Nhân dịp này, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt đề nghị các đoàn đại biểu Trung Quốc dành thời gian tham quan cơ sở vật chất, tìm hiểu công tác tổ chức thi đấu và hoạt động thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đồng thời trải nghiệm văn hóa đặc sắc của TP.HCM.

Gửi lời thăm hỏi tới lãnh đạo ngành thể thao Trung Quốc, Vân Nam và Quảng Tây, Cục trưởng bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác thể thao song phương sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, qua đó đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu.