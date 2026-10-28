Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại

Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với kim ngạch xuất nhập khẩu song phương trong 9 tháng năm 2026 đạt hơn 253 tỷ USD, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là thông tin đáng chú ý tại buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái với đoàn đại biểu Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc do Tiến sỹ Phạm Tất, Phó Chủ nhiệm Văn phòng làm trưởng đoàn, diễn ra ngày 26/10 tại Hà Nội.