Việt Nam-Trung Quốc: Thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, tài chính

Toàn cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Bộ Tài chính)

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, chiều 27/10, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp và làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc do ông Phạm Tất, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc, làm Trưởng đoàn.

Hai bên trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế, đầu tư, tài chính song phương, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam và các định hướng thúc đẩy hợp tác thực chất trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, phù hợp với định hướng tăng cường hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào tháng 4/2026 đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và tài chính.

Trong lĩnh vực đầu tư, Trung Quốc tiếp tục thuộc nhóm quốc gia dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư mới tại Việt Nam. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam cũng như sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc đối với môi trường đầu tư và các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.

Về cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Việt Nam đã xây dựng hệ thống chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tương đối toàn diện, bao gồm các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, đất đai, khấu hao tài sản và các chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2026. Dự thảo dự kiến bổ sung các cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vượt trội nhằm thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao, nhất là các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm dữ liệu.

Trên cơ sở đó, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc có năng lực, uy tín và công nghệ tiên tiến tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Các lĩnh vực được quan tâm gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, chế tạo thông minh, máy móc và thiết bị công nghiệp, xe điện, pin và lưu trữ năng lượng, năng lượng mới, kinh tế số, hạ tầng và logistics.

Bên cạnh hợp tác đầu tư, hai nước tiếp tục triển khai các chương trình, dự án hợp tác phát triển sử dụng viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi. Các chương trình tập trung vào những lĩnh vực thiết thực như giáo dục, đào tạo, y tế, xây dựng công trình văn hóa, hỗ trợ dân sinh và phát triển nguồn nhân lực, qua đó góp phần nâng cao năng lực và cải thiện điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Phạm Tất, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, buổi làm việc là dịp để hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và thực thi chính sách. Những trao đổi này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, tài chính và kết nối chuỗi cung ứng giữa hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Ông Phạm Tất đặc biệt đánh giá cao những đề xuất mang tính toàn diện và định hướng chiến lược của Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc về cơ hội hợp tác giữa 2 bên; đồng thời khẳng định, Đoàn công tác sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để báo cáo lãnh đạo Quốc vụ viện và các bộ, ngành liên quan của Trung Quốc xem xét, triển khai.

Buổi làm việc góp phần tăng cường trao đổi giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc, mở ra cơ hội chia sẻ kinh nghiệm trong hoạch định, thực thi chính sách và thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, tài chính song phương. Qua đó, hai bên hướng tới đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.