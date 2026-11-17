Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và ông Liêu Lâm-Chủ tịch ICBC trao đổi tại buổi làm việc. (Ảnh: Vũ Oanh/BTC)

Ngày 17/11, trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Liêu Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), trao đổi về các định hướng hợp tác trong huy động vốn, tài trợ dự án và kết nối tài chính giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao năng lực tài chính, mạng lưới hoạt động quốc tế cũng như kinh nghiệm của ICBC trong các lĩnh vực tài trợ thương mại, huy động vốn và tài trợ dự án. Bộ trưởng đồng thời ghi nhận những đóng góp của Ngân hàng trong hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và cung cấp nguồn vốn cho các dự án tại Việt Nam.

Đề cập đến nhu cầu huy động nguồn lực phục vụ phát triển, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị ICBC tiếp tục chia sẻ thông tin thị trường, kinh nghiệm huy động vốn quốc tế, đồng thời hỗ trợ kết nối với các nhà đầu tư. Theo đó, việc nghiên cứu các phương án hợp tác cần tính toán kỹ các yếu tố về chi phí vốn, kỳ hạn và quản lý rủi ro, bảo đảm gắn với hiệu quả sử dụng vốn và yêu cầu an toàn nợ công.

Liên quan đến lĩnh vực phát triển hạ tầng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận sự quan tâm của ICBC đối với các dự án giao thông, đường sắt kết nối Việt Nam-Trung Quốc. Bộ trưởng đề nghị Ngân hàng phối hợp nghiên cứu các giải pháp tài chính và phương án thu xếp vốn phù hợp với nhu cầu thực tế, quy định pháp luật cũng như phương án được cấp có thẩm quyền quyết định.

Đoàn công tác Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm cùng Ngân hàng Công Thương Trung Quốc. (Ảnh Vũ Oanh/BTC)

Về phía ICBC, ông Liêu Lâm đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam và bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Bộ Tài chính. Chủ tịch ICBC cho biết Ngân hàng sẵn sàng phát huy thế mạnh trong thu xếp vốn, tài trợ dự án và cung cấp các dịch vụ tài chính xuyên biên giới nhằm hỗ trợ các đối tác Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về nhiều hướng hợp tác cụ thể, trong đó có tài trợ dự án, huy động vốn trên thị trường quốc tế, kết nối thanh toán bằng mã QR và thanh toán bù trừ xuyên biên giới bằng đồng nhân dân tệ. Trên cơ sở các nội dung đã trao đổi, hai bên sẽ tiếp tục duy trì phối hợp giữa các đơn vị đầu mối, tăng cường trao đổi chuyên sâu về những lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy kết nối tài chính Việt Nam-Trung Quốc./.