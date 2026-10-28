Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác AI, nông nghiệp thông minh
Doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng quan tâm đến thị trường Việt Nam, mở rộng tìm kiếm cơ hội hợp tác từ thương mại, sản xuất đến trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số và nông nghiệp thông minh. Trong bối cảnh thương mại song phương tăng trưởng, việc kết nối đối tác, chia sẻ công nghệ và phát triển các giải pháp số được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/viet-nam-trung-quoc-thuc-day-hop-tac-ai-nong-nghiep-thong-minh/7493.html