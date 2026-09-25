Việt Nam - Trung Quốc: Thử thách lớn ở tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Trung Quốc với tư cách một trong những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, khoảng cách về thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đối mặt với thử thách rất lớn.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Trung Quốc sở hữu nền tảng bóng đá nữ giàu truyền thống tại châu Á, khi từng giành nhiều chức vô địch Asian Cup và 3 HCV ASIAD liên tiếp vào các năm 1990, 1994 và 1998. Đội bóng này cũng thường xuyên góp mặt tại World Cup và Olympic.

Đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu đội tuyển nữ Trung Quốc trong trận đấu giao hữu chuẩn bị cho ASIAD 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: VFF

Trận đấu Việt Nam - Trung Quốc tại môn bóng đá nữ ASIAD 2026 sẽ diễn ra lúc 13h ngày 25/9 và được trực tiếp trên VTV6.

Chính vì vậy, cuộc đối đầu tại tứ kết ASIAD 2026 được dự báo sẽ là trận đấu mà nữ Trung Quốc chủ động kiểm soát thế trận, trong khi Việt Nam cần duy trì sự tập trung và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công hoặc cố định.

Về lịch sử đối đầu, cán cân đang nghiêng hoàn toàn về phía đội tuyển nữ Trung Quốc. Trong quá khứ, đội tuyển nữ Việt Nam chưa từng đánh bại Trung Quốc ở các giải đấu chính thức. Tại Asian Cup 2022, dù Nguyễn Thị Tuyết Dung từng ghi bàn mở tỷ số, nữ Trung Quốc vẫn lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 và sau đó lên ngôi vô địch.

Hai lần chạm trán gần đây cũng chứng kiến ưu thế thuộc về đội tuyển nữ Trung Quốc. Việt Nam không ghi được bàn thắng và phải dành phần lớn thời gian tổ chức phòng ngự trước sức ép của đối thủ.

Về lực lượng, đội tuyển nữ Trung Quốc có sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ. Wang Shuang vẫn là một trong những nhân tố đáng chú ý ở tuyến giữa, với khả năng kết nối lối chơi, chuyền bóng và tạo đột biến bằng những pha dứt điểm từ xa. Dù một số trụ cột không thể tham dự do các CLB châu Âu không nhả quân, Trung Quốc vẫn sở hữu lực lượng có chiều sâu.

Bên phía Việt Nam, hàng phòng ngự sẽ phải đối mặt với sức ép lớn khi Trần Thị Duyên và Chương Thị Kiều không thể góp mặt. Trần Thị Kim Thanh cùng các cầu thủ như Thái Thị Thảo, Diễm My được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế sức tấn công của đối thủ.

Với tương quan lực lượng và lịch sử đối đầu, nữ Trung Quốc được dự báo sẽ chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng và tạo ra nhiều sức ép. Đội tuyển nữ Việt Nam cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi nếu muốn tạo bất ngờ trước đối thủ.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Kim Thanh, Cù Thị Huỳnh Như, Diễm My, Thu Thương, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoài, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Trúc Hương, Vạn Sự, Hải Yến.

Trung Quốc: Hongyan, Zhang Chengxue, Yu Si, Yao Wei, Ying Wang, Wurigumula, Liu Jing, Wang Aifang, Zhou Xinyu, Zhang Linyan, Wang Yanwen.

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của đội tuyển nữ Việt Nam

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của đội tuyển nữ Trung Quốc

Thành tích đối đầu trong 5 lần gần nhất của hai đội