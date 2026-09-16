Việt Nam - Trung Quốc: Tăng cường trao đổi kinh nghiệm giám sát và hoàn thiện thể chế kinh tế

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu tại hội đàm

Phát biểu tại hội đàm, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng đón Chủ nhiệm Ủy ban Chung Sơn và Đoàn đại biểu đến thăm, làm việc tại Việt Nam; mong muốn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc về lập pháp, giám sát và hoạt động của Ủy ban.

Đoàn đại biểu Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Việt Nam tại hội đàm

Chủ nhiệm Ủy ban Chung Sơn cho rằng, hai Ủy ban cần tăng cường trao đổi trong lĩnh vực lập pháp và giám sát, chia sẻ những cách thức, kinh nghiệm có thể học hỏi lẫn nhau; bày tỏ sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm về thẩm tra các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, 5 năm gắn với việc xây dựng các văn bản liên quan đến tài chính và kế hoạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu tại hội đàm

Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi đồng tình với những đề xuất của Chủ nhiệm Ủy ban Chung Sơn; đồng thời, gợi mở hai Ủy ban cần nghiên cứu xây dựng cơ chế hợp tác để cùng tháo gỡ những vướng mắc về thể chế kinh tế, thương mại, đầu tư; có sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với các ngành kinh tế tương lai, kinh tế mới, trong đó có dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, tài sản số và giao dịch carbon…, góp phần để các lĩnh vực này phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Toàn cảnh hội đàm

Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Việt Nam sẽ xây dựng đề xuất theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với quỹ thời gian và nguồn lực. Trước mắt, kinh tế số, hải quan, du lịch là những vấn đề có thể triển khai ngay; đồng thời lựa chọn những nội dung quan trọng, cấp bách để từng bước đồng bộ hóa chính sách, pháp luật. Đặc biệt, những vấn đề dự kiến được sửa đổi luật tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI nếu thuộc nhóm nội dung hai bên đang quan tâm, cần triển khai trao đổi sớm để có thêm thông tin phục vụ quá trình sửa đổi luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Chung Sơn phát biểu tại hội đàm

Đoàn đại biểu Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tại hội đàm

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi cũng đề xuất, Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc có thể chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm bằng văn bản đối với những vấn đề phía Việt Nam quan tâm, trong đó có xây dựng pháp luật để thúc đẩy kinh tế tư nhân, luật về quy hoạch phát triển quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Chung Sơn

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Chung Sơn

Hai Chủ nhiệm Ủy ban thống nhất cho rằng, quá trình cải cách, phát triển nền kinh tế càng được đẩy mạnh thì càng cần sự bảo đảm của pháp luật. Do đó, thời gian tới, hai Ủy ban cần tiếp tục tăng cường trao đổi giữa các tổ công tác của hai bên, tổ chức các cuộc làm việc chuyên môn và cử các vụ chức năng trao đổi, nghiên cứu những nội dung trọng điểm. Hai Ủy ban thống nhất xây dựng nhóm công tác, giao các đầu mối cụ thể tại Văn phòng và các vụ chuyên môn để triển khai các nội dung hợp tác đã trao đổi, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trước đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đã tham quan Nhà Quốc hội để hiểu hơn về lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đón Đoàn đại biểu Ủy ban Tài chính và Kinh tế Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Các đại biểu tham quan Nhà Quốc hội

Các đại biểu chụp lưu niệm

Các đại biểu tham quan Nhà Quốc hội

Các đại biểu tham quan Nhà Quốc hội

Các đại biểu tham quan Nhà Quốc hội

Các đại biểu tham quan Nhà Quốc hội

Các đại biểu tham quan Nhà Quốc hội

Các đại biểu tham quan Nhà Quốc hội

Các đại biểu tham quan Nhà Quốc hội

Các đại biểu tham quan Nhà Quốc hội