Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp kiểm soát biên giới

Ngày 18/9, tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đã diễn ra Hội đàm cấp tỉnh lần thứ XX giữa Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Lào Cai (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Tổng Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Vân Nam (Trung Quốc).

Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh của Việt Nam và Tổng Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Vân Nam duy trì thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, cùng các thỏa thuận hợp tác song phương.

Quang cảnh hội đàm Việt Nam - Trung Quốc

Hai bên thường xuyên tổ chức tuần tra song phương, kiểm soát liên hợp, phối hợp bảo vệ đường biên, mốc giới; tăng cường quản lý cửa khẩu, lối mở, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cư dân khu vực biên giới.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng chức năng hai bên phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên biên giới, trong đó có mua bán người, vận chuyển hàng hóa trái phép, xuất nhập cảnh trái phép. Hoạt động phối hợp góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua đã góp phần tăng cường quản lý biên giới, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới và thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các địa phương, lực lượng chức năng hai nước.

Hai bên trao biên bản ghi nhớ hội đàm

Tăng cường phối hợp chống tội phạm, thúc đẩy thông quan

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường quản lý biên giới, thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; đẩy mạnh phối hợp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới; tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh.

Một nội dung được hai bên chú trọng là thúc đẩy thông quan nhanh, nâng cấp cửa khẩu, nghiên cứu mở lại các lối mở, đường thông quan bị đóng do dịch bệnh.

Hai bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng tại cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc), cầu đường bộ lối mở Bản Vược (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) và đường đấu nối giao thông cửa khẩu A Pa Chải (Việt Nam) - Long Phú (Trung Quốc).

Cùng với đó, lực lượng chức năng hai bên tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng hai thứ tiếng; tăng cường giao lưu chính trị, giao lưu giữa các đơn vị, kết nghĩa “Đồn - Trạm hữu nghị, xây dựng biên giới”; mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Hai bên cũng thống nhất chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương hai bên biên giới.

Việc duy trì cơ chế hội đàm cấp tỉnh thường niên tiếp tục là kênh phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, qua đó tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý biên giới và xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.