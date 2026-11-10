Việt Nam - Trung Quốc tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu

Hai bên ký kết hợp tác tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại hội nghị, hai bên cùng trao đổi, đánh giá thực chất những kết quả đã đạt được, xác định những vấn đề cần tiếp tục tập trung phối hợp trong thời gian tới để đưa quan hệ giữa hai Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Theo báo cáo kết quả triển khai Hội nghị lần thứ X cho biết, Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành và Tiểu ban công tác cửa khẩu 7 tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc tích cực triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được.

Trong đó, trọng tâm là việc thúc đẩy thực hiện trình tự, thủ tục mở, nâng cấp các cặp cửa khẩu hai bên đã thỏa thuận; xây dựng cửa khẩu thông minh; xây dựng công trình giao thông qua biên giới; cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho việc lưu thông cửa khẩu.

Hai bên ký kết hợp tác tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Về hoạt động trao đổi thông tin, hai bên thường xuyên duy trì trao đổi, phối hợp và chỉ đạo tiểu ban công tác cửa khẩu 7 tỉnh biên giới của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Văn phòng quản lý cửa khẩu Quảng Tây, Vân Nam Trung Quốc trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết các vấn đề xảy ra tại cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông cửa khẩu hai bên.

Về mở, nâng cấp cửa khẩu, hai bên tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục mở, nâng cấp cửa khẩu và đạt được một số kết quả tích cực.

Ủy ban cửa khẩu hai bên tích cực phối hợp chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, đề xuất các giải pháp tạo thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của hai nước.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban cửa khẩu hai bên, phối hợp triển khai đầy đủ Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, hội nghị thống nhất thời gian tới tập trung triển khai một số nhóm nội dung chính.

Theo đó, phối hợp với Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc tham gia chỉnh sửa, bổ sung 2 văn kiện pháp lý biên giới; trong đó có Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; phối hợp thúc đẩy mở, nâng cấp các cặp cửa khẩu hai bên đã đạt được đồng thuận.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính tại cửa khẩu, thực hiện thủ tục biên phòng điện tử, hải quan điện tử, luồng xanh thông quan nhanh hàng nông sản tại cửa khẩu, giảm thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

Tích cực phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa; Ủy ban cửa khẩu hai bên giao cho Văn phòng cửa khẩu Tỉnh Vân Nam, Quảng Tây thống nhất với các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh về cơ chế chia sẻ thông tin, trao đổi dữ liệu xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và quy trình kiểm soát tại cửa khẩu thông minh.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam (phải) tặng quà cho Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Ngô Hải Bình tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Cùng với đó, phối hợp tổ chức Hội lần thứ XII Ủy ban hợp tác cửa khẩu bên trong quý IV năm 2027 tại Trung Quốc.