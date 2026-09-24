Việt Nam – Trung Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng bệnh

Tại cuộc hội đàm, Thứ trưởng Shen Hongbing cho biết Trung Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh Chiến lược "Trung Quốc khỏe mạnh", trong đó Chương trình Hành động Trung Quốc khỏe mạnh giai đoạn 2019–2030 hướng tới chuyển từ lấy điều trị bệnh làm trung tâm sang lấy phòng bệnh làm trung tâm, đồng thời củng cố hệ thống phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật, nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm và ứng phó các tình huống y tế công cộng.

Trong lĩnh vực sức khỏe môi trường, Trung Quốc đã từng bước xây dựng mạng lưới giám sát, đánh giá tác động sức khỏe, phòng chống tác hại của ô nhiễm không khí và phát triển hệ thống cảnh báo sớm các nguy cơ sức khỏe liên quan đến ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan.

Thứ trưởng Shen Hongbing khẳng định Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phòng bệnh, sức khỏe môi trường, ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu thông qua trao đổi thông tin, hợp tác kỹ thuật và tăng cường năng lực.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương tại cuộc hội đàm

Quang cảnh cuộc hội đàm.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã xác định những định hướng quan trọng, trong đó chuyển mạnh từ tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời; đồng thời Việt Nam cũng đã ban hành Luật Phòng bệnh, tạo cơ sở pháp lý toàn diện hơn cho công tác phòng bệnh.

Đối với phòng chống ô nhiễm không khí, Việt Nam cũng đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường và Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 2530/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo cơ sở để tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và bảo vệ sức khỏe người dân

Từ kết quả trao đổi trong chuyến công tác, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao những kinh nghiệm và thành tựu của Trung Quốc, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục đưa hợp tác trong lĩnh vực phòng bệnh, kiểm soát dịch bệnh và y tế công cộng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Trọng tâm hợp tác gồm tăng cường đào tạo, nghiên cứu, trao đổi chuyên gia và hợp tác kỹ thuật về giám sát, cảnh báo sớm, xét nghiệm, đánh giá nguy cơ, bệnh truyền nhiễm mới nổi và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng; mở rộng hợp tác về phòng, chống bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng, sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ bệnh tật tại cộng đồng;

Cùng đó, tăng cường hợp tác về ô nhiễm không khí và sức khỏe, nhất là đánh giá tác động sức khỏe, kết nối dữ liệu môi trường – y tế, giám sát, cảnh báo sớm và hướng dẫn bảo vệ sức khỏe người dân; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng và kết nối hệ thống thông tin y tế công cộng, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Shen Hongbing tại cuộc hội đàm.

Thứ trưởng Shen Hongbing hoan nghênh các đề xuất của phía Việt Nam và khẳng định phía Trung Quốc ủng hộ và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam trong các lĩnh vực Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề xuất cũng như những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Shen Hongbing đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh qua biên giới, nhất là phối hợp giữa các địa phương biên giới trong giám sát, cảnh báo sớm và ứng phó với nguy cơ dịch bệnh, trên cơ sở phát huy các cơ chế hợp tác đã được thiết lập giữa các địa phương hai nước.

Phía Trung Quốc cũng ủng hộ việc tăng cường hợp tác trực tiếp giữa các cơ quan chuyên môn, kỹ thuật của hai nước để thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương và Thứ trưởng Shen Hongbing ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phòng bệnh.

Hai Thứ trưởng đã đại diện hai cơ quan ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật. Biên bản ghi nhớ tạo khuôn khổ để hai bên tiếp tục xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, từ trao đổi thông tin, kinh nghiệm và chuyên gia đến đào tạo, nghiên cứu và hợp tác kỹ thuật trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Sau lễ ký kết, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp để cụ thể hóa các nội dung của Biên bản ghi nhớ thành các chương trình, hoạt động hợp tác thiết thực.

Cùng ngày, đoàn công tác làm việc với Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật thành phố Bắc Kinh và thăm Trung tâm Quan trắc Sinh thái và Môi trường Bắc Kinh, tìm hiểu thực tiễn kiểm soát ô nhiễm không khí và bảo vệ sức khỏe tại một đô thị lớn.

Đoàn đặc biệt quan tâm đến cơ chế phối hợp giữa các ngành môi trường, khí tượng và y tế trong quan trắc, dự báo, cảnh báo và ứng phó với các đợt ô nhiễm không khí; trong đó Bắc Kinh áp dụng cảnh báo ô nhiễm không khí nặng theo ba cấp vàng, cam và đỏ, gắn với các biện pháp giảm phát thải và bảo vệ sức khỏe tương ứng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương và đoàn công tác làm việc tại Thành phố Bắc Kinh

Tại Trung tâm Quan trắc Sinh thái và Môi trường Bắc Kinh, Đoàn trực tiếp tìm hiểu mạng lưới quan trắc trên toàn thành phố, hệ thống phân tích diễn biến và nguồn ô nhiễm, dự báo chất lượng không khí cũng như việc sử dụng dữ liệu quan trắc để hỗ trợ quản lý, kiểm soát nguồn phát thải và cung cấp kịp thời thông tin, khuyến cáo tới người dân.

Những kinh nghiệm thực tiễn của Bắc Kinh là nguồn tham khảo hữu ích đối với Việt Nam trong tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm và bảo vệ sức khỏe người dân trước tác động của ô nhiễm không khí.

Đoàn công tác thăm Trung tâm Quan trắc.

Sau hai ngày làm việc tích cực và hiệu quả, Đoàn công tác liên ngành Việt Nam đã hoàn thành chương trình làm việc tại Trung Quốc. Những kết quả của chuyến công tác là cơ sở để tiếp tục thúc đẩy hợp tác y tế Việt Nam – Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực phòng bệnh, y tế công cộng và bảo vệ sức khỏe trước các thách thức môi trường, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Một số hình ảnh của đoàn công tác: